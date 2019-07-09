【本港樓市】仲量聯行預期今年住宅樓價最多下跌５％

《經濟通通訊社９日專訊》仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平於發佈會上預料，今年

住宅物業價格最多下跌５％，儘管本港住宅市場於上半年轉佳，但對樓市的中期走勢仍然看淡，

貿易談判困難重重，以及環球濟放緩，將抵銷可能減息帶來的作用，影響置業，再者下半年將有

大量新盤推出，空置稅又即將落實，發展商若希望維持新盤較高的售罄率，定價不能過於進取。

他補充，雖然上半年市況勝預期，但該行維持中小型住宅和豪宅價格將於下半年下跌的看法

不變，預計全年增長溫和，下跌風險趨升。



＊新界區樓盤叫價力受壓＊



他亦預料，今年下半年多達１６０００個新盤單位會推售，以半年期計，為過去３年的推售

高峰。預計大量新盤推出將影響發展商調高叫價的能力，尤其是新界區的樓盤，因新落成單位中

，約有六成集中於該區。

他表示，住宅市場今年上半年平均每月住宅銷售增至５７５３宗，創五年新高，主要是因新

樓交投增加。政府為壓抑樓市需求而推出的多項措施，反而為新樓銷售帶來支持，主要原因是按

揭成數低，加上買家的負擔能力不斷減弱，促使買家轉向一手樓市。

他續指，受惠於銷售量回升，中小型住宅價格在２０１９年上半年上升３﹒９％，收復

２０１８年下半年錄得的大部份跌幅，豪宅價格亦上升４％。



＊核心區街舖租金下半年或回落３％＊



另外，他預期寫字樓租金見頂，中環寫字樓租賃市場面對的下調壓力越來越大，核心區街舖

租金將於下半年回落達３％。

他指出，隨著租賃需求持續偏弱，空置率將繼續上升，仲量聯行認為寫字樓租金已經見頂，

並會在２０１９年下半年持續放緩，當中中環寫字樓租金面對的下調壓力最大。不過，現時空置

率仍然低企，有利業主逐步輕微調低租金，２０１９全年，除了九龍東的租金料將下跌０－５％

外，預計本港大部份租賃市場的租全仍將錄得輕微增長。（ｂｎ）

