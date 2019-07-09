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即市新聞

09/07/2019 16:14

【本港樓市】二手居屋宗數上月創四個月低，但上半年金額刷新紀錄

　　《經濟通通訊社９日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年上半年二手居屋
買賣合約登記錄得２８６０宗，總值１４７﹒２１億元，較２０１８年下半年大幅上升近８０％
。金額打破２０１８年上半年１２１﹒５４億元的高位，創出１９９５年下半年有記錄以來的二
十四年按半年歷史新高。宗數是自２０１６年下半年的２８７０宗之後，創五個半年度新高。

＊７月數字將受新居屋認購影響＊

　　黃良昇指出，以上數字反映樓市氣氛暢旺，用家需求強勁，帶動二手居屋交投活躍。６月新
一期居屋認購反應熱烈，對二手居屋市道的影響將於７月份的登記數字中反映。
　　今年上半年有６宗二手居屋登記個案打入歷年十大高價成交榜之內。５月份大角咀富榮花園
１４座高層Ｄ室單位，成交價錄１０３０﹒０萬元，創歷年次高。按金額分類方面，今年上半年
價值４００－５００萬元的二手居屋買賣升幅最多，錄９１７宗，按半年急升９０﹒２％。
　　按月方面，今年６月份的二手居屋買賣合約登記錄得４０４宗，總值２１﹒７８億元，較５
月分別下跌３６﹒８％及３６﹒２％，並創四個月新低。顯示５月期間中美貿易戰惡化，樓市交
投放緩，居屋市道回軟。６月份買賣金額最高的是沙田愉翠苑愉滿閣（Ｃ座）高層７室單位，錄
８８８萬元。（ｃｌ）

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