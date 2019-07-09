【聚焦人幣】渣打調低年底人民幣匯價預測至６﹒８６

《經濟通通訊社９日專訊》渣打發表報告指出，人民幣在短期內失守七算的壓力緩和，但亦

欠缺升值催化劑，該行已將年底人民幣的匯價預測，由６﹒６５兌１美元，下調至６﹒８６，並

預期下半年人民幣將在６﹒８至６﹒９之間上落。

報告指出，美國和中國可能已進入延長的貿易休戰期，中國經濟增長壓力依然存在，出口前

景減弱，但仍有對抗外匯走低的工具可以使用。由於人行在減息方面落後於美國聯儲局，因此中

美息差或會繼續存在，投資資金可能於下半年加快流入。（ｃｌ）

