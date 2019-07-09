【本港樓市】政府決定就小型屋宇政策司法覆核案件提出上訴

《經濟通通訊社９日專訊》發展局今日表示，政府決定就高等法院原訟法庭對小型屋宇政策

司法覆核案件的裁決，提出上訴。

發展局發言人說，原訟法庭裁定，小型屋宇政策下以私人協約方式及以換地方式申請政府土

地興建小型屋宇，不屬於《基本法》第４０條內的新界原居民合法傳統權益。有關判決涉及《基

本法》第４０條的詮釋，具憲制上的重要性，經考慮法律意見後，政府認為有理據向上訴法庭就

原審判決提出上訴。

另外，原訟法庭早前表明，今年４月８日的裁決由１０月８日起生效。即使裁決目前還未生

效，由於原訟法庭已裁定以私人協約方式及以換地方式申請政府土地興建小型屋宇不屬於受《基

本法》第４０條保障的合法傳統權益，政府認為在裁決生效前如何處理該兩類申請，還應採取審

慎態度，因此政府只會處理那些在裁決頒布前已臨近完成的個案。

具體而言，對於私人協約及涉及政府土地的換地批約申請︰（一）政府將由即日（９日）起

至裁決生效之前，就裁決頒布當天或以前（即４月８日或以前）已準備簽立批約的個案，恢復處

理餘下手續，地政總署短期內將聯絡相關申請人跟進；（二）在未有上訴結果期間，地政總署將

繼續暫停處理屬這兩類申請的其餘已接收個案，亦會暫停接收這兩類申請的新個案。

原訟法庭於４月８日裁定，小型屋宇政策下以免費建屋牌照方式申請於私人土地興建小型屋

宇屬於《基本法》第４０條內的新界原居民合法傳統權益，並合法合憲。其後，法庭再於四月三

十日作出命令，確認就換地申請而言，４月８日有關換地申請違憲的裁決，只適用於涉及政府土

地的換地申請。因此，地政總署會繼續如常處理小型屋宇政策下以免費建屋牌照方式及以換地方

式申請在私人土地興建小型屋宇的申請。（ｃｌ）

