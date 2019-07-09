《再戰明天》內地公布消費者物價指數，鮑威爾在眾議院作證

《經濟通通訊社９日專訊》明早（１０日）內地公布６月消費者物價指數和生產者物價指數

。美國儲局主席鮑威爾明晚在眾議院金融服務委員會上作證。



＊鮑威爾在眾議院金融服務委員會上作證＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午１２：５０ｐｍ，美國堪薩斯聯儲總裁喬治參加銀發

經濟論壇的小組討論。

明晚１０：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會就半年度貨幣報告作證。

１０：００ｐｍ，加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。１１：１５ｐｍ，加拿大央行

總裁波洛茲和高級副總裁威爾金斯舉行記者會，討論貨幣政策報告的內容。



＊加拿大公布官方指標利率，美國公布批發庫存＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布６月生產者物價指數，月率料維持於負０﹒１％

；年率料由０﹒７％下滑至０﹒４％。９：３０ａｍ，中國公布６月消費者物價指數，年率料維

持於２﹒７％；生產者物價指數年率料由０﹒６％下滑至０﹒２％。

明午１６：３０ｐｍ，英國公布５月國內生產總值，月率料由下滑０﹒４％升上０﹒２％；

工業生產月率料由下滑２﹒７％升上１﹒５％；年率由跌１％逆轉至上升１﹒２％；服務業指數

月率料由持平升上０﹒１％。

明晚１０：００ｐｍ，加拿大公布官方指標利率，料維持於１﹒７５％。５月美國批發庫存

月率料由０﹒８％降至０﹒４％；批發貿易月率料由下滑０﹒４％升上０﹒３％。



＊阿里健康開股東會＊



在本港，明日，阿里健康（００２４１）開股東會及股東特別大會，希望教育

（０１７６５）開股東特別大會。

煜新控股（０１０４８）和慕容控股（０１５７５）等派業績。（ｈｏ）

