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即市新聞

09/07/2019 19:00

《再戰明天》內地公布消費者物價指數，鮑威爾在眾議院作證

　　《經濟通通訊社９日專訊》明早（１０日）內地公布６月消費者物價指數和生產者物價指數
。美國儲局主席鮑威爾明晚在眾議院金融服務委員會上作證。

＊鮑威爾在眾議院金融服務委員會上作證＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午１２：５０ｐｍ，美國堪薩斯聯儲總裁喬治參加銀發
經濟論壇的小組討論。
　　明晚１０：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會就半年度貨幣報告作證。
１０：００ｐｍ，加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。１１：１５ｐｍ，加拿大央行
總裁波洛茲和高級副總裁威爾金斯舉行記者會，討論貨幣政策報告的內容。

＊加拿大公布官方指標利率，美國公布批發庫存＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布６月生產者物價指數，月率料維持於負０﹒１％
；年率料由０﹒７％下滑至０﹒４％。９：３０ａｍ，中國公布６月消費者物價指數，年率料維
持於２﹒７％；生產者物價指數年率料由０﹒６％下滑至０﹒２％。
　　明午１６：３０ｐｍ，英國公布５月國內生產總值，月率料由下滑０﹒４％升上０﹒２％；
工業生產月率料由下滑２﹒７％升上１﹒５％；年率由跌１％逆轉至上升１﹒２％；服務業指數
月率料由持平升上０﹒１％。
　　明晚１０：００ｐｍ，加拿大公布官方指標利率，料維持於１﹒７５％。５月美國批發庫存
月率料由０﹒８％降至０﹒４％；批發貿易月率料由下滑０﹒４％升上０﹒３％。

＊阿里健康開股東會＊

　　在本港，明日，阿里健康（００２４１）開股東會及股東特別大會，希望教育
（０１７６５）開股東特別大會。
　　煜新控股（０１０４８）和慕容控股（０１５７５）等派業績。（ｈｏ）

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