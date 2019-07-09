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即市新聞

09/07/2019 18:50

長實回應停參與惠譽評級程序：標普及穆迪評級可供投資者參考

　　《經濟通通訊社９日專訊》對於停止參與惠譽的評級程序，長實（０１１１３）發言人回應
指，長實的財務狀況非常穩健，亦有標準普爾及穆迪兩家機構維持穩定的Ａ等評級，相信有足夠
資訊供投資者參考。
　　據評級機構惠譽向投資者發布消息透露，長實停止參與評估程序，令該行無法在資料不充分
的情況下維持予其評級，因此不再向投資者提供與長實相關的評級資訊。惠譽故此撤回對長實的
長期外幣信貸評級「Ａ」、展望為「穩定」、高級無擔保債券評級「Ａ」，以及由長實發行３０
億美元規模的歐元中期票據「Ａ」評級。（ｂｉ）

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