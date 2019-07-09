長實回應停參與惠譽評級程序：標普及穆迪評級可供投資者參考

《經濟通通訊社９日專訊》對於停止參與惠譽的評級程序，長實（０１１１３）發言人回應

指，長實的財務狀況非常穩健，亦有標準普爾及穆迪兩家機構維持穩定的Ａ等評級，相信有足夠

資訊供投資者參考。

據評級機構惠譽向投資者發布消息透露，長實停止參與評估程序，令該行無法在資料不充分

的情況下維持予其評級，因此不再向投資者提供與長實相關的評級資訊。惠譽故此撤回對長實的

長期外幣信貸評級「Ａ」、展望為「穩定」、高級無擔保債券評級「Ａ」，以及由長實發行３０

億美元規模的歐元中期票據「Ａ」評級。（ｂｉ）

