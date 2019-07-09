《小傳日記》魚缸五連跌，好友極失意；金沙算進取，吉利好憔悴！



《小傳日記》「孖屐」今日（９日）真係唔多妥，除咗因為花旗國大幅減息嘅希望減退外，

噚日跌完４００幾點之後，今日又再失廿天線（２８１６６點）同五十天線（２８１５９點），

大家觀望聽日（１０日）神州公布嘅ＣＰＩ數據，可能會成為「孖屐」嘅一條救命草。板塊方面

，今日個別馬交佬表現一枝獨秀，但被大行唱淡嘅吉利（００１７５），股價連日下挫。最終恆

指收報２８１１６點，跌２１５點，幅度近１巴仙，成交７０３﹒２５億銀跌約７巴仙，魚缸暫

時錄得五連跌，累積跌幅度７５９點。國企指數收報１０６５０點，跌７４點，跌幅近１巴仙。

Ａ股方面升跌不一，上證收報２９２８點，跌５點。深證收報９１９８點，升１２點。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）今日依然表現牛皮，跌不足半巴仙，收報６４﹒９銀

；生發發（００３８８）隨市下挫逾１巴仙，收報２７０﹒６銀。ＱＱ（００７００）同樣表現

悶局，跌２亳子報３５０﹒８銀。中移動（００９４１）微跌１亳子，報７０﹒２銀。ＡＩＡ

（０１２９９）潛近１巴仙，報８３﹒８５銀。



＊賭佬幾全倒金沙獨造好，石藥四連跌缸友急急撤＊



早排瑞信出咗份報告讚好賭佬，話現時係收集賭佬嘅最佳時機，理由係港珠澳大橋開通，會

令賭場高端同中端中場帶來持續動力喎，仲齊齊上調金沙（０１９２８）、銀娛（０００２７）

同美高梅（０２２８２）評級由「中性」至「跑贏孖屐」，他屐分別升至５０銀、７２﹒８銀及

１８﹒５銀。不過，三位賭佬入邊，今日只有金沙獨自歡喜，升近２巴仙，報３９﹒５５銀，連

續兩日做表現最好藍戰士，叻啊！銀娛就要跌逾半個巴仙，報５４﹒６銀；美高梅同新濠國際

（００２００）齊齊跌唔夠半巴仙，分別報１３﹒９４同１９﹒７銀；澳博（００８８０）同永

利馬交（０１１２８）就齊齊唔見約１巴仙，分別報９﹒２５銀同１８﹒８４銀。

醫藥佬之前彈一彈之後呢幾日又再跌過啦。其中石藥（０１０９３）已經四連跌，睇一睇原

來佢旗下一隻藥歐來寧（Ｏｕｌａｉｎｉｎｇ）已經被列入首份全國重點監控目錄，咪攪到股價

連日急跌，今日蒸發３巴仙，報１２﹒２銀，四日加埋跌７巴仙。街坊中生製藥（０１１７７）

就走低近１巴仙，報８﹒４４銀；國藥（０１０９９）跌約２巴仙，報２６﹒４５銀；康哲藥業

（００８６７）回吐近３巴仙，收７﹒２９銀；四環（００４６０）跌逾２巴仙，報１﹒７３銀

；石四藥（０２００５）走低超過３巴仙，報６﹒７４銀。



＊本地磚頭佬繼續有回吐，神州再出手內房佬發愁＊



自從上星期五（５日）花旗國嗰份「大非農」數據意外好過預期之後，就一下將「孖屐」今

新地（０００１６）同長實（０１１１３）跌得最多，齊齊走低約２巴仙，分別報１３１﹒４銀

同６０﹒０５元銀；恆地（０００１２）、新世界（０００１７）及信置（０００８３）齊齊跌

逾１巴仙，分別收４２﹒５５銀、報１２﹒２銀及１３﹒１４銀。嘉里建設（００６８３）亦跌

２巴仙，報３２﹒５銀。太地（０１９７２）反而有得升近１巴仙，報３１﹒２銀。

「孖屐」再傳神州會出調控措施控制樓市，之前炒到咁上下嘅神州磚頭佬今日都要再回吐囉

！其中，碧桂園（０２００７）再跌２巴仙，報１１﹒２４銀；中海外宏洋（０００８１）就走

低近３巴仙，報３﹒４８銀；世房（００８１３）蒸發４巴仙，報２３﹒０５銀；萬科

（０２２０２）就唔見３巴仙，報３０﹒３銀；禹洲地產（０１６２８）就唔見逾２巴仙，報

３﹒７６銀。

連跌幾日嘅新城系今日再彈，新城悅（０１７５５）同新城發展（０１０３０）各彈約３巴

仙，分別報５﹒８５銀同７﹒２３銀。不過，新城控股（滬：６０１１５５）今日再跌停，收報

２８﹒０１銀人仔。



＊大摩狠降價吉利放聲喊，蘋果遭唱淡瑞聲慘慘慘＊



吉利（００１７５）發盈警，預計上半年純利將減少約四成，兼畀多間大行重新評級，當中

大摩就最狠心，將佢個「他屐」由８銀下調到５銀，令到吉利喊多三聲，埋單唔見近４巴仙，報

１１﹒７銀，係今日最差藍戰士。其他車佬個別發展，東風集團（００４８９）仆低２巴仙，報

６﹒５３銀；比亞迪（０１２１１）獲大和大讚叫好買入，埋單彈返１巴仙，報４７﹒４銀；廣

汽集團（０２２３８）跳水３巴仙，報８﹒０７銀。

手機設備佬方面，花旗國嘅蘋果畀Ｒｏｓｅｎｂｌａｔｔ證券公司降評級，令到隔晚股價喺

咁插水，而幫蘋果做野嘅瑞聲（０２０１８）股價亦都跟住縮水近３巴仙，報４２﹒４５銀。其

他街坊都無好日子過，舜宇光學（０２３８２）同鴻騰精密（０６０８８）齊齊腳仔軟，仆低近

２巴仙，分別報８１﹒１銀及３﹒０６銀；比亞迪電子（００２８５）跣低近３巴仙，報

１０﹒７８銀。請請！



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