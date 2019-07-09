  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/07/2019 11:08

《真知灼見－溫灼培》歐央行或提前量寬不利歐元

　　《真知灼見》歐元區經濟繼續每況愈下，當地７月份，由Ｓｅｎｔｉｘ研究機構所作的投資
者信心指數降至落－５﹒８指數點，較６月份的－３﹒３指數點大幅下跌，且更是自２０１４年
１１月以來最低水平。當中德國的投資者信心指數更跌落近１０年低位。似乎一切的經濟數字均
指向歐洲央行需要於本月２５日議息會上提早宣布加推量寬政策。但當然，中美貿易磨擦得以紓
緩是６月２９日的事情，未知這轉變會否同時對歐洲往後經濟帶來正面影響。

＊歐洲央行本月２５日議息＊

　　本周三及周四（１０日至１１日），聯儲局主席鮑威爾將會在國會金融委員會的聽證會上講
解其對美國未來經濟及貨幣政策的看法。上次鮑威爾暗示要減息，當時是面對著中美貿易磨擦有
機會加深的情況下作出，現在中美關係已見緩和，加上美國６月份就業數字理想，鮑威爾會否改
變其寬鬆的貨幣政策取向，這實在值得我們留意。另外，同為本周四，聯儲局將公開其６月份議
息會議記錄，料市場亦可從中窺探出聯儲局的貨幣政策方向。

＊留意鮑威爾國會聽證講話＊

　　對於本月３１日議息會議，市場依然覺得聯儲局有近１００％機會率將減息２５個基點。但
因應上周美國公布一個良好的就業報告，現據美元利率期貨價格變化顯示，市場估計今年內聯儲
局減息兩次的機會已降至只有５２％，即是市場並不認為聯儲局今年內會大幅減息。相反可能只
輕微減一次息以防經濟下滑於未然。正因市場有著上述轉變，美國１０年債券孳息率已重上２厘
之上，這也解釋了日圓略跌回靠近１０９兌１美元邊緣的原因。

＊鎊匯受壓，歐元亦被拖低＊

　　回看英國，根據民調機構Ｙｏｕ　Ｇｏｖ於過去周末（６日）所作調查顯示，主張「硬脫歐
」的約翰遜，其在保守黨黨魁選舉中的民意支持率高達７４％，相反現任外相侯俊偉的支持率只
有２６％。由於從現在到本月２２日的投票日時間已不多，如無意外約翰遜勝出的機會相當大，
相信這正解釋了英鎊被壓至１﹒２５美元邊緣的主因。英鎊受壓同時，歐元兌美元匯價亦被拖低
。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態09/07/2019
【希臘變天】保守派擊敗左翼聯盟
生財有道08/07/2019
安踏遭渾水狙擊 指控制分銷商造假虛假地提升利潤率
中國故事08/07/2019
【科創板啟動】25家企業22日上市集資311億 或存破發風險
生財有道08/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展持貨者不需急沽
FOCUS08/07/2019
【FOCUS】四大行加按息贈興 港樓「乾升」有玄機?
興證快訊08/07/2019
挑戰29000之後
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金