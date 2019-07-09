《真知灼見－溫灼培》歐央行或提前量寬不利歐元

《真知灼見》歐元區經濟繼續每況愈下，當地７月份，由Ｓｅｎｔｉｘ研究機構所作的投資

者信心指數降至落－５﹒８指數點，較６月份的－３﹒３指數點大幅下跌，且更是自２０１４年

１１月以來最低水平。當中德國的投資者信心指數更跌落近１０年低位。似乎一切的經濟數字均

指向歐洲央行需要於本月２５日議息會上提早宣布加推量寬政策。但當然，中美貿易磨擦得以紓

緩是６月２９日的事情，未知這轉變會否同時對歐洲往後經濟帶來正面影響。



＊歐洲央行本月２５日議息＊



本周三及周四（１０日至１１日），聯儲局主席鮑威爾將會在國會金融委員會的聽證會上講

解其對美國未來經濟及貨幣政策的看法。上次鮑威爾暗示要減息，當時是面對著中美貿易磨擦有

機會加深的情況下作出，現在中美關係已見緩和，加上美國６月份就業數字理想，鮑威爾會否改

變其寬鬆的貨幣政策取向，這實在值得我們留意。另外，同為本周四，聯儲局將公開其６月份議

息會議記錄，料市場亦可從中窺探出聯儲局的貨幣政策方向。



＊留意鮑威爾國會聽證講話＊



對於本月３１日議息會議，市場依然覺得聯儲局有近１００％機會率將減息２５個基點。但

因應上周美國公布一個良好的就業報告，現據美元利率期貨價格變化顯示，市場估計今年內聯儲

局減息兩次的機會已降至只有５２％，即是市場並不認為聯儲局今年內會大幅減息。相反可能只

輕微減一次息以防經濟下滑於未然。正因市場有著上述轉變，美國１０年債券孳息率已重上２厘

之上，這也解釋了日圓略跌回靠近１０９兌１美元邊緣的原因。



＊鎊匯受壓，歐元亦被拖低＊



回看英國，根據民調機構Ｙｏｕ Ｇｏｖ於過去周末（６日）所作調查顯示，主張「硬脫歐

」的約翰遜，其在保守黨黨魁選舉中的民意支持率高達７４％，相反現任外相侯俊偉的支持率只

有２６％。由於從現在到本月２２日的投票日時間已不多，如無意外約翰遜勝出的機會相當大，

相信這正解釋了英鎊被壓至１﹒２５美元邊緣的主因。英鎊受壓同時，歐元兌美元匯價亦被拖低

。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

