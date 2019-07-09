《匯海澤言－葉澤恆》全球減息戰上演，料金價短期整固

《匯海澤言》澳洲及紐西蘭央行今年上半年先後宣布減息後，似乎投資者已經意識到全球主

要央行或正在上演減息戰。雖然上周五（５日）美國公布的非農職位增長遠較市場預期為多，但

由於通脹未達標及市場對經濟預期不樂觀，故預期聯儲局或於本月底減息２５點子。同樣的情況

，亦在歐洲出現。德國昨日（８日）公布的出口大幅回升，但由於投資者信心跌至超過四年的低

位，故估計歐洲央行亦可能於今年減息一至兩次。由於全球處於減息期，令貨幣之間的上升或下

跌，受到息口轉變的影響，而可能出現雙互抵銷的情況。在這情況下，預料主要貨幣短期以上落

格局為主。



＊加國就業數據偏好，或支持央行維持利率不變＊



在主要貨幣中，短期似乎以加元的走勢可看好一線。加拿大上周五公布６月份就業數據。雖

然職位減少２２００份，失業率由５﹒４％上升至５﹒５％，但工資按年升３﹒６％，是自

２０１８年５月以來表現最強勁。職位減少主要是兼職職位大減超過２萬份，但全職職位其實有

明顯增長，反映就業市場並不差。因此，預料加拿大央行明日議息後，將會維持利率不變。預期

美元兌加元或下試１﹒２９５０水平。



＊金價短期或現調整＊



最後是黃金，金價自從兩星期前左右，升至１４４０美元左右後，便反覆回落，今早曾經低

見１３９０美元左右。金價自５月底由１２７５美元左右，升至近期高位的１４４０美元，升幅

近一成三。若出現獲利回吐，可能下調到１３５０至１３７０美元，才見支持。但由於央行減息

戰上演，可能令資金由持有貨幣，轉為持有黃金，對金價中長線有利。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

