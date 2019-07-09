港股全日收跌２１５點報２８１１６，連跌五日兼失５０天廿天線

《經濟通通訊社９日專訊》市場仍未消化美國七月減息可能性下降的負面消息，以及對聯儲

局鮑威爾在本周講話保持觀望態度。港股低開３１點報２８２９９，之後跌幅一度收窄至只有

１８點見２８３１２點。

不過，恆指之後跌勢加劇，午收前最多跌２５０點，全日低見２８０８０點，失守５０天線

（約２８１５８點）及２０天線（２８１６４點）。下午港股沒有回升跡象，重磅股平保

（０２３１８）及友邦（０１２９９）等拖累大市，港股最終收報２８１１６，跌２１５點或跌

０﹒７６％，已連跌五日，累挫７５９點。主板成交７０３﹒２５億元，較上日少７％。

國企指數報１０６５０，跌７４點或跌０﹒７％。

上證綜指報２９２８，跌５點或跌０﹒１８％，成交１５４２﹒５１億人民幣。深成指報

９１９８，升１２點或升０﹒１４％，成交１９７５﹒２２億人民幣。

重磅股全線向下，匯控（００００５）軟０﹒１５％，報６４﹒９元；騰訊（００７００）

跌０﹒０６％，報３５０﹒８元；港交所（００３８８）低１﹒３１％，報２７０﹒６元；友邦

瀉０﹒８３％，報８３﹒８５元；中移動（００９４１）軟０﹒１４％，報７０﹒２元；建行（

００９３９）滑０﹒８１％，報６﹒１４元。



＊瑞信籲買入賭股，惟金沙一支獨秀領漲藍籌＊



瑞信發表研究報告指，澳門賭業因中場收入持續有驚喜，加上港珠澳大橋開通吸引更多遊客

，建議現時可收集賭股，獲其唱好的金沙（０１９２８）今日繼續獨領風騷，揚１﹒６７％，報

３９﹒５５元，連續兩日為全日最佳表現藍籌；銀娛（０００２７）及美高梅（０２２８２）亦

獲瑞信升評級及目標價，但際遇卻一般，銀娛收跌０﹒６４％，報５４﹒６元；美高梅軟

０﹒４３％，報１３﹒９４元。澳博（００８８０）挫１﹒１８％，報９﹒２５元；新濠

（００２００）跌０﹒３％，報１９﹒７元。

太陽城（０１３８３）被官媒批評，認為其網絡博彩平台對中國社會經濟秩序和金融安全產

生巨大危害，挫１９﹒６７％，報１﹒４７元。

有傳美國有企業研究非洲豬瘟疫苗有突破，並有意組合資公司於中國生產疫苗，豬肉價格有

望回落，拖累豬肉股表現。萬洲（００２８８）瀉３﹒２％，報７﹒５７元；雨潤食品

（０１０６８）滑４﹒３５％，報０﹒８８元；中糧肉食（０１６１０）急跌４﹒２７％，報２

﹒２４元；普甜食品（０１６９９）跌２﹒５６％，報０﹒３８元。

美國七月減息半厘的預期很大機會落空，本地地產股昨日顯著回落後，今日仍未止跌，新地

（０００１６）瀉２﹒３％，報１３１﹒４元；長實（０１１１３）走低１﹒８８％，報

６０﹒０５元；嘉里建設（００６８３）跌１﹒９６％，報３２﹒５元；恆地（０００１２）軟

１﹒１６％，報４２﹒５５元；新世界（０００１７）走低１﹒４５％，報１２﹒２元。



＊蘋果遭唱淡瑞聲受壓，吉利四連跌挫一成半＊



美國蘋果公司被證券公司降評級至中性，隔晚（８日）股價下挫，零部件供應商之一瑞聲

（０２０１８）亦急跌２﹒７５％，報４２﹒４５元。其他手機設備股繼續向下走，舜宇

（０２３８２）軟１﹒６４％，報８１﹒１元；比亞迪電子（００２８５）滑２﹒５３％，報

１０﹒７８元；富智康（０２０３８）跌１﹒１５％，報０﹒８６元；丘鈦（０１４７８）則升

０﹒９７％，報６﹒２５元。

汽車股普遍走低，昨日收市後發盈警的吉利（００１７５）今日繼續捱沽，瀉３﹒７８％，

報１１﹒７元，為全日表現最差藍籌，並已連跌四日累挫逾一成半；廣汽（０２２３８）跌

３﹒１２％，報８﹒０７元；長汽（０２３３３）軟１﹒５１％，報５﹒８８元；東風

（００４８９）跌１﹒９５％，報６﹒５３元；比亞迪（０１２１１）日前獲大和唱好，指其

６月銷售情況復甦，籲買入，收市漲１﹒１７％，報４７﹒４元。

金價持續偏軟，紐約期金收市報１４００美元，跌０﹒１美元。黃金股普遍走低，招金

（０１８１８）滑２﹒１％，報８﹒４元；紫金（０２８９９）跌１﹒２７％，報３﹒１元；

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）軟１﹒０６％，報１０２５元；中國稀土（００７６９）再被

炒起，經歷五連跌兼五連陰後，今逆市倒升１３﹒３３％，報０﹒５１元。（ｙｋ）

