《雅談保險－吳詩雅》自願醫保覆蓋中醫治療嗎？

《雅談保險－吳詩雅》自４月１日推出的自願醫保計劃（ＶＨＩＳ），不僅可以扣稅，而且

保證續保至１００歲，不少友人對相關產品均感興趣，詢問筆者購買時要注意的事項。而無獨有

偶，大多數友人都提到中醫治療。



＊部分計劃保障中醫治療＊



中醫的專業地位近年漸受港人認同，據食物及衛生局和醫管局在去年公布的報告，由醫管局

、非政府機構和３間本地大學合作營運的１８間中醫教研中心於２０１７╱１８年度錄得超過

１２０萬求診人次，較上一年度超出５萬人次，可見中醫治療的需求殷切。

隨著中西醫治療在香港漸趨成熟，病人選擇中西醫綜合治療已成趨勢。保險業界亦洞悉到市

場需要，不少保險公司陸續將中醫專科治療納入醫保當中。相信市民亦未必知道，傳統中醫療法

如跌打、針灸、穴位按摩、推拿、氣功等等，其實已納入市場上一些自願醫保靈活計劃的保障範

圍之內。



＊清楚了解中醫保障範圍＊



以癌症病人為例，如要開刀做手術，當然以西醫為宗；而中醫則具調理之效，中西兩者互相

補足。而近年有證據顯示，中醫藥有助紓緩末期癌症病人不適。根據醫管局在２０１４推出的

《中西醫協作先導計劃》，計劃中的公立醫院向中風、癌症紓緩治療及急性下腰痛病人提供中西

醫協作治療。計劃目前已進入第三階段，並擴展至六間合資格醫院。

可見中西醫合璧治療，近年已有實證支持。故此，消費者在購買醫保時，可能會考慮到中醫

治療保障。不過，在投保前有三點大家需要留意：首先，中醫治療保障覆蓋的疾病種類及定義與

西醫不同。其次是病人是否要經西醫確診後，才合資格獲得中醫治療賠償。第三，求診時要留意

該中醫師是否註冊中醫，因為一般計劃覆蓋的中醫治療，通常需由註冊中醫主理。

最後，筆者想提醒對自願醫保有興趣的市民，在投保前除了要考慮保險公司的聲譽、保費高

低，以及自身的負擔能力，最重要還是要了解保單的保障範圍，從而選出最合適自己的計劃。《

保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》

