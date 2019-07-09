【香港政情】有指「社會信用體系」將在港實施，港府澄清絕無此事

《經濟通通訊社９日專訊》有台灣報章和網上平台指內地的「社會信用體系」將會在香港實

施，政府今日發新聞稿澄清絕無此事。

特區政府發言人指，廣東省７月５日印發推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（２０１８－

２０２０年），其中包括在廣東省內加快「社會信用體系」建設。該計劃只適用於廣東省；特區

政府不會在香港施行「社會信用體系」。（ｆｗ）（ｚｚ）

