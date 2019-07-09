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09/07/2019 17:31

【香港政情】有指「社會信用體系」將在港實施，港府澄清絕無此事

　　《經濟通通訊社９日專訊》有台灣報章和網上平台指內地的「社會信用體系」將會在香港實
施，政府今日發新聞稿澄清絕無此事。
　　特區政府發言人指，廣東省７月５日印發推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（２０１８－
２０２０年），其中包括在廣東省內加快「社會信用體系」建設。該計劃只適用於廣東省；特區
政府不會在香港施行「社會信用體系」。（ｆｗ）（ｚｚ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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