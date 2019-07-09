【丁權覆核】政府就高等法院對丁屋政策司法覆核案的裁決提出上訴

《經濟通通訊社９日專訊》發展局今日表示，政府決定就高等法院原訟法庭對小型屋宇政策

司法覆核案件的裁決，提出上訴。

發展局表示，有關判決涉及《基本法》第４０條的詮釋，具憲制上的重要性，經考慮法律意

見後，政府認為有理據向上訴法庭就原審判決提出上訴，但由於涉及司法程序，政府現階段不適

宜就上訴理據的細節作公開評論。

另外，原訟法庭早前表明，４月的裁決會在１０月８日起生效。即使裁決目前還未生效，由

於原訟法庭已裁定以私人協約方式及以換地方式申請政府土地興建小型屋宇不屬於受《基本法》

第４０條保障的合法傳統權益，政府認為在裁決生效前如何處理該兩類申請，還應採取審慎態度

，因此政府只會處理那些在裁決頒布前已臨近完成的個案，由即日起至裁決生效之前，就裁決頒

布當天或以前（即今年４月８日或以前）已準備簽立批約的個案，恢復處理餘下手續，地政總署

短期內將聯絡相關申請人跟進；在未有上訴結果期間，地政總署將繼續暫停處理屬這兩類申請的

其餘已接收個案，亦會暫停接收這兩類申請的新個案。

高等法院今年４月裁定，丁權在「免費建屋牌照」的意義上屬新界原居民傳統權益，但在「

私人土地契約」和「土地交換」上，不屬傳統權益。即丁屋權屬合法，但若丁權不是使用自己原

本擁有的土地，以政府土地興建丁屋則屬不合法。（ｃｗ）（ｚｚ）

