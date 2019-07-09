《經濟通通訊社９日專訊》２０１９年中學文憑試明日放榜，考評局公佈今年共有９男３女
考獲７科５＊＊的成績，有５男１女在數學延伸單元也考獲５＊＊的成績。而有１５位考生，８
男７女考獲６科５＊＊的成績。
考評局表示今年有１３位特殊需要的學生考得兩科５＊＊以上的成績，有一位特殊需要考生
更獲得５科５＊＊的佳績。而自修生中年紀最小的考生只有１１歲，亦有７０歲的老人參加文憑
試。
不過，今年沒有出現考獲連數學延伸單元在內的９科５＊＊的「終極狀元」。（ｈｍ）
09/07/2019 15:13
【ＤＳＥ放榜】９男３女考獲至少７科５＊＊成為狀元
《經濟通通訊社９日專訊》２０１９年中學文憑試明日放榜，考評局公佈今年共有９男３女
考獲７科５＊＊的成績，有５男１女在數學延伸單元也考獲５＊＊的成績。而有１５位考生，８
男７女考獲６科５＊＊的成績。
考評局表示今年有１３位特殊需要的學生考得兩科５＊＊以上的成績，有一位特殊需要考生
更獲得５科５＊＊的佳績。而自修生中年紀最小的考生只有１１歲，亦有７０歲的老人參加文憑
試。
不過，今年沒有出現考獲連數學延伸單元在內的９科５＊＊的「終極狀元」。（ｈｍ）
|生財有道09/07/2019
吉利發盈警兼降銷售目標 大行齊削目標價大摩看5元
|FOCUS09/07/2019
【FOCUS】德銀大裁員伴「魔笛」 啟示盯緊盈利
|生財有道09/07/2019
《開市Good Morning》朱紅：吉利暫不宜入市博反彈
|國際動態09/07/2019
【希臘變天】保守派擊敗左翼聯盟
|生財有道08/07/2019
安踏遭渾水狙擊 指控制分銷商造假虛假地提升利潤率
|中國故事08/07/2019
【科創板啟動】25家企業22日上市集資311億 或存破發風險
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰