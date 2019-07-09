【ＤＳＥ放榜】９男３女考獲至少７科５＊＊成為狀元

《經濟通通訊社９日專訊》２０１９年中學文憑試明日放榜，考評局公佈今年共有９男３女

考獲７科５＊＊的成績，有５男１女在數學延伸單元也考獲５＊＊的成績。而有１５位考生，８

男７女考獲６科５＊＊的成績。

考評局表示今年有１３位特殊需要的學生考得兩科５＊＊以上的成績，有一位特殊需要考生

更獲得５科５＊＊的佳績。而自修生中年紀最小的考生只有１１歲，亦有７０歲的老人參加文憑

試。

不過，今年沒有出現考獲連數學延伸單元在內的９科５＊＊的「終極狀元」。（ｈｍ）

