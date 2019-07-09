  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/07/2019 09:58

【移交逃犯】林鄭：修例工作已「壽終正寢」

　　《經濟通通訊社９日專訊》修訂《逃犯條例》爭議一石激起千重浪，更引發管治危機。行政
長官林鄭月娥今日於行政會議後見記者，並表示有關修訂已經「壽終正寢」。
　　她承認目前的社會矛盾及紛爭，全因修例而引起。她重申，修訂逃犯條例的工作完全失敗，
而修例工作做得不足，是因為對社會脈博把握不夠，政治敏感度偏差。
　　回應到目前社會對政府的信任薄弱，有意見擔心政府日後會重提草案時指，她指草案已
「壽終正寢」。她表示明白市民需要斬釘截鐵的字眼來強化信心，但仍然沒有使用市民所要求的
「撤回」字句。（ｈｍ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態09/07/2019
【希臘變天】保守派擊敗左翼聯盟
生財有道08/07/2019
安踏遭渾水狙擊 指控制分銷商造假虛假地提升利潤率
中國故事08/07/2019
【科創板啟動】25家企業22日上市集資311億 或存破發風險
生財有道08/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展持貨者不需急沽
FOCUS08/07/2019
【FOCUS】四大行加按息贈興 港樓「乾升」有玄機?
興證快訊08/07/2019
挑戰29000之後
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金