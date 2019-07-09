《經濟通通訊社９日專訊》修訂《逃犯條例》爭議一石激起千重浪，更引發管治危機。行政
長官林鄭月娥今日於行政會議後見記者，並表示有關修訂已經「壽終正寢」。
她承認目前的社會矛盾及紛爭，全因修例而引起。她重申，修訂逃犯條例的工作完全失敗，
而修例工作做得不足，是因為對社會脈博把握不夠，政治敏感度偏差。
回應到目前社會對政府的信任薄弱，有意見擔心政府日後會重提草案時指，她指草案已
「壽終正寢」。她表示明白市民需要斬釘截鐵的字眼來強化信心，但仍然沒有使用市民所要求的
「撤回」字句。（ｈｍ）（ｚｚ）
09/07/2019 09:58
【移交逃犯】林鄭：修例工作已「壽終正寢」
《經濟通通訊社９日專訊》修訂《逃犯條例》爭議一石激起千重浪，更引發管治危機。行政
長官林鄭月娥今日於行政會議後見記者，並表示有關修訂已經「壽終正寢」。
她承認目前的社會矛盾及紛爭，全因修例而引起。她重申，修訂逃犯條例的工作完全失敗，
而修例工作做得不足，是因為對社會脈博把握不夠，政治敏感度偏差。
回應到目前社會對政府的信任薄弱，有意見擔心政府日後會重提草案時指，她指草案已
「壽終正寢」。她表示明白市民需要斬釘截鐵的字眼來強化信心，但仍然沒有使用市民所要求的
「撤回」字句。（ｈｍ）（ｚｚ）
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