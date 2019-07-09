【移交逃犯】林鄭回應民間訴求：特赦違法治精神，無為事件定性

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥回應民間要求撤回暴動定性及特赦示威者時指

，政府從沒有為６月１２日的示威活動作「暴動」定性，而「暴動」一詞只是警務處處長盧偉聰

用來形容當日前線示威者的暴力行為。

林鄭月娥強調，如何「定性」並不影響日後檢控，律政司的檢控工作會獨立進行。對於民間

目前提出的不追究或特赦示威者，皆違反法治精神。她又強調警方、律政司及法庭的工作皆不受

包括行政長官在內的人干涉。（ｈｍ）（ｚｚ）

