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09/07/2019 10:26

【移交逃犯】林鄭：願意與學生公開對話，但須無前設

　　《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥早前曾邀請中大及科大學生會進行閉門會議，
但遭學界拒絕。
　　林鄭月娥指，她本期望能與學生進行私底下坦承的對話，才要求進行閉門會議，但由於學界
不贊成閉門對話，她願意與學生代表進行公開對話，唯雙方對話須互相沒有前設。
　　林鄭月娥亦認同以民間為主導，建設一個開放平等的對話平台，以解決社會上深層次的矛盾
。由於平台建議由民間主導，政府不能進行委任，但她和政府官員亦樂意參與平台。（ｈｍ）（
ｚｚ）

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