《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥自７月２日凌晨後，事隔７天後終公開露面，
在行政會議前見記者。她以「壽終正寢」來形容今次修例工作，但仍未正面回應是否等同完全撤
回修例。
她在回應記者的追問時，指自己在早前已表示修例工作已經暫緩下來，政府亦沒有時間表，
條例到明年７月就會自動失效。她直言今日的說法與之前說的並無分別，社會亦不需擔心政府會
再有甚麼手段，更指就算今日說了「撤回」，政府大可以在３個月後再次重提。（ｃｗ）
（ｚｚ）
09/07/2019 10:36
【移交逃犯】林鄭：若今日說「撤回」，３個月後亦可重提
《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥自７月２日凌晨後，事隔７天後終公開露面，
在行政會議前見記者。她以「壽終正寢」來形容今次修例工作，但仍未正面回應是否等同完全撤
回修例。
她在回應記者的追問時，指自己在早前已表示修例工作已經暫緩下來，政府亦沒有時間表，
條例到明年７月就會自動失效。她直言今日的說法與之前說的並無分別，社會亦不需擔心政府會
再有甚麼手段，更指就算今日說了「撤回」，政府大可以在３個月後再次重提。（ｃｗ）
（ｚｚ）
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