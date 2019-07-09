《經濟通通訊社９日專訊》屯門公園的「自娛區」近年常駐不少衣著暴露的大媽，高聲歌唱
之餘，更擺出性感舞姿或與老伯作身體接觸，獲利是打賞，被批評有傷風化。屯門區議會今日開
會討論相關問題，會上跨黨派一致通過要取消屯門公園「自娛區」，禁止公園內使用揚聲器，及
要求康文署及警方加強執法。
當區居民一直要求，政府處理該公園噪音滋擾，及取締有關唱歌取酬的活動。上周六（６日
）有人發起遊行抗議，獲萬人響應，但翌日不雅歌檔仍然存在，當局未見加強執法。（ｆｗ）
09/07/2019 12:28
【香港政情】屯門區議會一致通過取消屯門公園內的自娛區
《經濟通通訊社９日專訊》屯門公園的「自娛區」近年常駐不少衣著暴露的大媽，高聲歌唱
之餘，更擺出性感舞姿或與老伯作身體接觸，獲利是打賞，被批評有傷風化。屯門區議會今日開
會討論相關問題，會上跨黨派一致通過要取消屯門公園「自娛區」，禁止公園內使用揚聲器，及
要求康文署及警方加強執法。
當區居民一直要求，政府處理該公園噪音滋擾，及取締有關唱歌取酬的活動。上周六（６日
）有人發起遊行抗議，獲萬人響應，但翌日不雅歌檔仍然存在，當局未見加強執法。（ｆｗ）
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