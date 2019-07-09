【移交逃犯】民陣：仍會辦大型行動，以和理非手段促政府回應訴求

《經濟通通訊社９日專訊》民陣指政府仍然沒有回應市民提出的五大訴求，未來仍會繼續舉

行大型行動，表達訴求，亦呼籲市民繼續參與抗爭活動。

民陣召集人岑子杰表示，民陣會繼續採用和平、理性、非暴力的態度行動，使大眾市民能安

全地參與活動。（ｈｍ）（ｚｚ）

