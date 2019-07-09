《股金豐采－涂國彬》需求面拖累，油銅價震盪

《股金豐采》油銅在近期表現震盪，缺乏明確的方向。需求擔憂拖累大宗商品。這點銅價非

常敏感，事態到了５月急轉，主要是特朗普發推特加深了中美貿易衝突，雙方互不相讓，需求擔

憂進一步升溫，拖累銅價，令其回吐漲幅，並在６月初再度回到年初的起點，５８００美元一線

。



＊投資者憂增長放緩＊



除了貿易戰的影響，全球經濟增長放慢的擔憂也加深，投資者在看到受壓的歐洲經濟火車頭

德國的工業和勞動力市場，以及欠佳的中美數據，想到如果中美貿易談判破裂，那麼將會造成更

大的負面影響。

油價也受到該因素的拖累，上漲動能有限，紐油跌破反彈趨勢，在６月更測試５０美元的支

持。直到中美領導人通話，確認將在上個月底會面，油銅才開始跟隨其他風險資產一同反彈，但

動能仍然有限。在習特會後更是利好出盡，開始回吐漲幅。



＊非農數據比預期強勁＊



當然，影響雙方的還有各自特有的因素。油價在供應方面，已經獲得產油國延長減產的支持

。此外，地緣政治局勢升級，中東問題也不斷加深。這些對油價亦產生支持。不過，這些利好還

是被需求端擔憂所抵消。甚至上周五（５日）美國非農數據意外強勁，緩解了一些對經濟增長的

擔憂，但只是單一數據，投資者仍保持謹慎。

與此同時，銅價還受到庫存壓力的制約。如此一來，紐油目前短線繼續在５５至６０美元區

間震盪，倫銅則在５８００至６０００美元區間上落，兩者都在現水平徘徊，除非有特別大的利

好，否則短線內仍難有突破。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

