《鍾之日記》車股接力挫，香江五連跌

《鍾之日記》７月９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場仍未消化美國七月減息可能性下降的負面消息，香江魚缸低開３１點後跌幅一度收窄至

只有１８點，不過之後跌勢加劇，重磅股平保（０２３１８）及友邦（０１２９９）等拖累大市

，港股最終收報２８１１６，跌２１５點或跌０﹒７６％，已連跌五日，累挫７５９點。主板成

交７０３﹒２５億元，較上日少７％。



＊Ａ場兩連跌，新城控股海量成交＊



祖國股市昨日大跌，今日繼續弱勢，滬綜指最低見２９１２﹒８１點，接近二千九關口，但

午後隨著券商急倒升，全日跌幅收窄至０﹒１７％，兩連跌，收報２９２８﹒２３點。深市先行

回暖反應佳，深成指倒升０﹒１％，創業板指更升０﹒７４％。

人民銀行連續第１２日不開展逆回購，加上科創板即將進入打新高峰，市場流動性持續緊，

Ｓｈｉｂｏｒ繼續回升，隔夜更升３２﹒８基點。兩市全日成交合共僅３４９０億元人民幣，按

日銳減２５﹒５％，外資繼續第二日走資，通過陸股通流出Ａ股共２６﹒２億元人民幣。

值得一提的是，實控人王振華因涉嫌性侵女童被捕的新城控股（滬：６０１１５５）連續三

日跌停後，今日終於開板，全日跌８﹒９％。心急如焚的小股東趁機出逃，刀口舔血的投機客接

貨博升，結果全日錄得８０﹒１億元的海量成交，居於Ａ場個股首位，遠超排名第二中國平安（

滬：６０１３１８）的４８﹒９億人民幣。



＊吉利發盈警兼降銷售目標＊



全國乘聯會最新公布，６月份廣義乘用車零售銷量為１８０萬輛，按年增４﹒９％，為１３

個月以來首次同比上升，按月更升１１﹒５％。惟以半年計，１－６月廣義乘用車銷量累計跌幅

仍達９﹒２％。分析認為，６月為國六排放標準實施前最後一月，經銷商通過大幅降價促銷等活

動使綜合損失最小化，主動以及被動的清庫存行為使當月車市零售環比增速達到２０年來最高水

平。不過，政策因素對第三季銷量或有提前透支效應，預計７月份終端銷量大概率將環比下降。

如此惡劣大環境下，中國本土汽車製造業龍頭吉利汽車（００１７５）無法獨善其身，公司

昨日收市後發盈警，指由於內地汽車市場整體銷量下跌超出預期，及公司主動減少經銷商總庫存

，預計上半年股東應佔淨溢利將減少約４０％。公司同時公布６月份汽車銷量按年減少２９％至

大約９﹒０９萬輛，以及將全年銷售目標下調一成，由１５１萬輛降至１３６萬輛。受負面消息

拖累，吉利今早股價曾急挫逾７％領跌藍籌兼創半年低，全日跌３﹒８％，為全日表現最差藍籌

，並已連跌四日累挫逾一成半。同業受累，廣汽（０２２３８）跌３％，長汽（０２３３３）軟

１﹒５１％；東風（００４８９）跌１﹒９５％。



＊大摩狂削吉利目標價至５元＊



吉利上半年業績「炒車」嚴重，多家大行紛紛下調盈測及削目標價超過２０％，當中，摩根

士丹利更大削吉利目標價至５元。大摩估計，吉利汽車上半年純利僅３５億至３６億元人民幣，

按年下跌４６％至４８％，該行將全年盈利預測下跌３９％至７０億元人民幣，並將目標價由８

港元，下調３７﹒５％至５港元，評級為「減持」。

然而，富瑞、大和及交銀國際則予吉利「買入」評級。其中，富瑞認為吉利股價已反映大部

分負面因素，為入市提供具吸引力的機會，但將目標價由１８﹒８元下調２０﹒２％至１５元。

大和則認為，市場氣氛及數據將於未來數月見底後復甦，料吉利有望受惠市場復甦，予其「買入

」評級。交銀國銀對吉利長遠前景維持正面看法，認為其產品組合及電動車有良好定位，公司發

盈警帶來入市機會，維持「買入」評級，但將目標價由２１﹒９元下調約３０﹒６％至

１５﹒２元。



＊承興亂局愈滾愈亂，諾亞京東被扯出水面＊



承興國際控股（０２６６２）掌門人羅靜日前被刑拘，外界未必對她熟悉，但沒想到其事件

有如導火線，引爆了在美上市的資管公司諾亞財富，更把京東集團牽扯進來，令事件變得十分混

亂。

原來羅靜通過打包京東的應付帳款，向諾亞財富套取巨額資金，但如今羅靜被捕，相信資金

鏈亦已斷裂，焦點便落在京東的應付帳款能否變現，但京東今早指出，廣東承興在京東不知情下

偽造合同進行詐騙，公司已報案，若京東不承認有關欠款，諾亞財富隨時血本無歸。

諾亞財富開火炮轟京東，直指承興國際相關方是京東的供應商，雙方存在大量長期交易，旗

下歌斐資產已就此向承興國際和京東提起司法訴訟，京東則還擊指，歌斐資產從未向京東就合同

真實性提出驗證，暴露其自身在合規和風險管控上存在重大缺陷。

諾亞財富周一（８日）在美股價暴跌２０﹒４３％，以３５﹒６美元收盤。京東周一還未被

波及，在美股價跌１﹒４８％，報３０﹒５７美元。

羅靜旗下博信股份妖氣十足，連續第二日漲停，股價已返回羅靜被捕前水平；承興國際股價

上日洗倉式暴插八成，今日再插２６﹒７％，報０﹒６６港元，淪為毫子股。

京東自從董事長劉強東在美國被捲入性侵女大學生風波後，股價急挫元氣大傷，至今仍未完

全恢復，今次京東再面臨諾亞財富的嚴重指控，恐將引起投資者新一輪恐慌。京東作為一家上市

公司，應向投資者進一步澄清事件來龍去脈，以釋除外界疑慮。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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