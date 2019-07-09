【科創板】木瓜移動主動「撤單」科創板

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上交所公告稱，對北京木瓜移動及其保薦人

提出的撤回發行上市申請進行審核，現同意其申請，依法決定終止其科創板發行上市審核。上交

所表示，撤回發行上市申請，是申報企業的自主判斷和正常行為，上交所予以尊重。

木瓜移動一位高管回應指，已於７月４日撤回上市申請。上交所在公告中提到的內容，基本

上就是撤回的原因。對於木瓜移動下一步的計劃，目前仍未確定，有待董事會開會討論。



＊曾被問詢Ｆａｃｅｂｏｏｋ收入＊



上交所公告顯示，木瓜移動於今年３月底申報科創板上市，經歷了兩輪問詢，累計回復

「８９問」，其中核心技術、業務模式、技術先進性、收入等都是上交所追問的熱點問題。

上交所詢問內容包括木瓜移動２０１８年向Ｆａｃｅｂｏｏｋ的採購金額佔

Ｆａｃｅｂｏｏｋ亞洲收入的２１％，但這與Ｆａｃｅｂｏｏｋ在納斯達克公開披露數據測算的

結果不一致；木瓜移動此前在新三板掛牌披露的主營業務包括遊戲業務，２０１６年度遊戲業務

毛利佔比仍超過３０％，但未在招股申報稿中披露等。

上交所又提及，發行上市申請文件一經受理，審核問詢回復內容一經披露，對發行人及相關

機構即產生法律約束力，信息披露文件應當真實、準確、完整的法律責任並不因為終止審核而減

免。如果終止審核前，發行人信息披露和中介機構執業已經存在違規問題，上交所將按照有關規

定進行處理。

