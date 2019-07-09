《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市市委書記李強昨日就進一步推進舊區
改造和城市更新召開座談會指，舊區改造既是民生工程，也是民心工程，要下更大決心、花更大
力氣，加快推進舊區改造和城市更新，在破解民生難題中進一步強化宗旨意識，努力讓工作生活
在這座城市的人們更幸福。
09/07/2019 09:34
【駐滬專電】上海市委書記李強：加快推進舊區改造和城市更新
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市市委書記李強昨日就進一步推進舊區
改造和城市更新召開座談會指，舊區改造既是民生工程，也是民心工程，要下更大決心、花更大
力氣，加快推進舊區改造和城市更新，在破解民生難題中進一步強化宗旨意識，努力讓工作生活
在這座城市的人們更幸福。
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