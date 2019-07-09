【駐滬專電】上海將出新規促進跨國公司地區總部發展

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市政府日前（８日）舉行常務會議，就

完善上海市跨國公司地區總部政策進行了研究，擬進一步擴大對外開放，不斷提高利用外資的質

量和水平。

會議原則性同意《上海市促進跨國公司地區總部發展的若干意見（送審稿）》，並指出，要

註重地區總部質量的提升、功能的發揮，對功能明顯的企業要給予更多政策傾斜；要在提高投資

便利度、資金使用自由度和便利度、貿易和物流便利度、研發便利化等方面探索突破，進一步提

升上海總部經濟的質量和水平。

