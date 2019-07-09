【聚焦人幣】分析：若美聯儲７月減息，中國或迎四年來首次減息

《經濟通通訊社９日專訊》市場普遍預期聯儲局將於本月開始減息，有分析認為，隨著中國

決策者加大對經濟的扶持力度，人行能會四年來首次下調基準利率。不過市場觀察人士認為，人

行更有可能下調關鍵的短期貨幣市場利率。

分析人士認為，中國ＧＤＰ增速接近２０１９年６－６﹒５％目標區間的低端，這愈發令人

預期需要很快出台更多支持措施。為刺激放貸，人行過去一年以各種形式向金融體系注入了大量

流動資金，特別是定向支持中小企業及民營企業，還悄悄引導一些短期利率降低，以減輕企業融

資壓力。

但中信證券駐北京固定收益研究主管明明指出，目前的貨幣政策傳導機制壅塞，因此量化監

管層面的影響有限。他表示，降息目前更適合中國。

市場已消化美聯儲７月底政策會議降息２５個基點的預期，並預期隨著美國經濟的放緩，今

明年還會有幾次降息。中國自２０１５年１０月以來未曾調整指標一年期貸款或存款利率，央行

傾向利用貨幣市場操作影響短期利率，及特殊貸款工具引導資金流向較弱行業。

分析師指出，若人行釋出強烈寬鬆訊號，恐怕會打壓人民幣匯率及促使資本外流，同時也加

重過去遺留下來的債台高築問題。據報道，人行日前指示銀行業者停止調降抵押貸款利率，因樓

市泡沫的憂慮猶存。但愈來愈多分析認為，如果國內外經濟條件進一步惡化，不能排除中國人行

下調基準利率。若美聯儲放鬆貨幣政策，將為人行提供更多回旋空間。

自２０１８年年初以來，人行已六度降準，且外界普遍預期還會進一步降準。野村中國區首

席經濟學家陸挺表示，他預期人行可能會跟隨美聯儲腳步，調降準政策利率「約１０個基點」，

藉以緩解成長和就業方面的壓力。

新加坡西太平洋銀行亞洲宏觀策略主管Ｆｒａｎｃｅｓ Ｃｈｅｕｎｇ也表示，如果市場利

率維持在偏低水準，人民銀行可能調整公開市場操作利率，實質上「就是趕上市場腳步」。她指

出，整體而言，仍有流動性或信貸援助的需求。（ｃａ）

