【華為動向】華為或下月９日公布自研操作系統「鴻蒙」

《經濟通通訊社９日專訊》備受關注的華為「鴻蒙」操作系統可能會在８月揭開神秘面紗。

華為表示將會在下月９日至１１日全球開發者大會中，發布其自研的「鴻蒙」操作系統，全球開

發者大會將在廣東東莞松山湖舉辦。

不過，外媒報道指意大利網路資安研究公司Ｓｗａｓｃａｎ周一（８日）宣稱，他們已經在

華為自主研發的操作系統「鴻蒙」發現有三項容易遭受駭客入侵的漏洞，駭客能夠利用這些漏洞

輕易取得國家機密資訊。華為否認有關負面消息。（ｃａ）

