《經濟通通訊社９日專訊》國家知識產權局新聞發言人、辦公室主任胡文輝表示，已關注到
美參議員提案禁止華為尋求法律救濟一事，強調國家知識產權局一貫堅持對國內外企業的知識產
權一視同仁，同等保護。今年上半年國外在華申請數據保持穩定的增長，充分體現國際社會對中
國知識產權保護的信心。
同時，中方也希望美方履行相關知識產權國際義務，公平公正、一視同仁地對待中國企業，
切實保護包括中國企業在內的各國專利權人在美合法權益。（ｃａ）
09/07/2019 16:54
【華為風波】知識產權局回應華為提案：希望美方公平公正一視同仁
《經濟通通訊社９日專訊》國家知識產權局新聞發言人、辦公室主任胡文輝表示，已關注到
美參議員提案禁止華為尋求法律救濟一事，強調國家知識產權局一貫堅持對國內外企業的知識產
權一視同仁，同等保護。今年上半年國外在華申請數據保持穩定的增長，充分體現國際社會對中
國知識產權保護的信心。
同時，中方也希望美方履行相關知識產權國際義務，公平公正、一視同仁地對待中國企業，
切實保護包括中國企業在內的各國專利權人在美合法權益。（ｃａ）
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