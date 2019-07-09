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即市新聞

09/07/2019 09:30

【政策解讀】業內指中小券商或最受股權新規影響，包括華林國盛等

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地券商股權新規落地後，券商的股權將迎來較大變動。業內人
士表示，此新規對中小券商不利，新一輪券商股權收購潮即將來襲。據《２１世紀經濟報道》稱
，存量股東要配合證券公司進行自查。根據公開數據統計，有１６家券商的控股股東可能要面臨
規範，其中涉及８家上市公司。比如華林證券（深：００２９４５）的立業集團，西藏東方財富
證券的東方財富（深：３０００５９），國盛證券的國盛金控（深：００２６７０），中天國富
證券的中天金融（深：０００５４０）。
　　中證監上周五（５日）發布《證券公司股權管理新規》，以控股股東為例，硬性門檻出現下
調，資產規模要求調整為「總資產不低於５００億元（人民幣．下同），淨資產不低於２００億
元人民幣」，刪除了控股股東「最近３年主營業務收入累計不低於１０００億元」。在此背景下
，新規對大券商的主要股東不會帶來太大影響，但對中小券商的控股股東提出不小的挑戰。
　　可以推算的是，若要在２０１８年年末淨資產達到２００億規模，兩年內控股股東淨資產須
以每年１４％－１５％的速度增長。而同類中小券商如國盛證券、華創證券、江海證券等，其控
股股東２０１８年淨資產增速主要為負增長，最高不超過８％。（ｗｌ）

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