【人行收水】人行逆回購１２連停，今日零投放零回籠

《經濟通通訊社９日專訊》》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日

不開展逆回購操作，為連續第１２日不開展逆回購。

公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。上周累計淨回籠３４００億元人民幣。

（ｃａ）

