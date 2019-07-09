《經濟通通訊社９日專訊》》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日
不開展逆回購操作，為連續第１２日不開展逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。上周累計淨回籠３４００億元人民幣。
（ｃａ）
09/07/2019 09:22
【人行收水】人行逆回購１２連停，今日零投放零回籠
《經濟通通訊社９日專訊》》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日
不開展逆回購操作，為連續第１２日不開展逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。上周累計淨回籠３４００億元人民幣。
（ｃａ）
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