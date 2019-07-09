【連環爆雷】羅靜被拘，諾亞財富旗下私募兌付延期在美股價暴跌

《經濟通通訊社９日專訊》持有承興國際控股（０２６６２）、博信股份

（滬：６０００８３）等上市公司的「商界木蘭」羅靜被刑拘，後續影響比預期還要大。美股上

市公司諾亞財富發布公告稱，旗下歌斐資產為承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資，總

金額為３４億元人民幣。

諾亞財富指，由於相關方涉及金融詐騙仍在刑事偵查過程中，預期在創世核心企業私募基金

投資期屆滿時無法進行分配，因此對基金份額的投資期到期日延期。

諾亞財富強調，公司旗下所有產品均由第三方合格金融機構進行托管，資產與相應資金均依

基金契約進行投資管理，保持獨立運作，風險不會傳導到其他產品上。諾亞財富還表示，已立即

啟動了對存續期內其他產品進行排查，截至目前並未發現同類問題。

諾亞財富周一（８日）在美股價暴跌２０﹒４３％，以３５﹒６美元收盤。

記者翻查港交所股權披露結果發現，於今年６月１９日，即羅靜被拘的前一日，承興國際控

股發生股權權益變動，諾亞旗下歌斐管理的創世核心企業系列私募基金已取得承興國際控股

６２﹒８４％的股份控制權。



＊木蘭情誼連累汪靜波＊



諾亞財富是內地最大的第三方財富管理機構之一，管理資產逾１７００億人民幣，在香港也

有業務，涉足理財、保險、資管及信託等金融範疇。

諾亞實控人兼董事長汪靜波同樣是國內知名的女企業家，她和羅靜均為商界女性俱樂部「木

蘭匯」成員，去年同場出席了２０１８年的商界木蘭年會，相信兩人之間有一定交情。

據內媒報道，羅靜涉嫌以大量應收帳款質押發行信托產品融資，結果資金鏈斷裂後被捕，罪

名是經濟詐騙罪，諾亞財富在公告中亦提及承興國際控股之相關方涉及金融詐騙案。另外，有傳

羅靜當時是在汪靜波的辦公室被帶走，但此消息未獲證實。

