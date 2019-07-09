【承興亂局】羅靜案激千重浪，承興國際淪為仙股，京東拒認欠款

《經濟通通訊社記者楊英傑９日報道》持有承興國際控股（０２６６２）、博信股份

（滬：６０００８３）等中港上市公司的「商界木蘭」羅靜被內地刑拘，有指羅靜旗下的信托產

品資金鏈斷裂，其因涉嫌經濟詐騙而被捕。不過，事件並非一般的債務違約，背後牽扯出羅靜、

資管公司諾亞財富、電商巨頭京東之間的三方糾紛。

綜合資料，羅靜相關方早前將京東所結欠的應收帳款打包成金融資產，質押予諾亞財富旗下

的歌斐資產，歌斐成立私募基金，向承興融資３４億元人民幣，但由於羅靜被捕，歌斐預期有關

基金無法進行分配，因此決定延後兌付。而最值得關注的是，在羅靜被捕的前一日，諾亞財富已

經取得承興國際超過６２％股權，推測羅靜因無力還款，將承興國際股權轉讓予諾亞財富。

諾亞財富旗下私募基金瀕臨爆煲邊緣，被抵押的資產能否變現也成為重點。不過京東今早向

內媒指出，承興國際涉嫌偽造京和東的業務合同，目前京東已報案。目前未知京東的「偽造合同

」言論具體所指，但很可能是指向羅靜所抵押的應收帳款，若京東不承認有關欠款，即不會償還

有關應收帳款，諾亞財富隨時血本無歸。

有見及此，諾亞財富立即開火炮轟京東，直指承興國際相關方是京東的供應商，雙方存在大

量長期交易，諾亞財富又指，歌斐已就此向承興國際和京東提起司法訴訟，正在積極配合並尊重

司法調查的結果。

京東方面則公布更多細節，稱羅靜旗下廣東承興是京東的普通供應商，在京東有一定的業務

，但廣東承興在京東不知情下偽造合同進行詐騙。京東還擊諾亞指，歌斐資產從未向京東就合同

真實性提出驗證，暴露其自身在合規和風險管控上存在重大缺陷，嚴正譴責歌斐枉顧事實的作為

。



＊諾亞財富暴插兩成，承興國際淪為仙股＊



諾亞財富是內地最大的第三方財富管理機構之一，管理資產逾１７００億人民幣，在香港也

有業務，涉足理財、保險、資管及信託等金融範疇。諾亞實控人兼董事長汪靜波同樣是國內知名

的女企業家，她和羅靜均為商界女性俱樂部「木蘭匯」成員，去年同場出席了２０１８年的商界

木蘭年會，相信兩人之間有一定交情。

另外，有傳羅靜當時是在汪靜波的辦公室被帶走，但此消息未獲證實。

諾亞財富周一（８日）在美股價暴跌２０﹒４３％，以３５﹒６美元收盤。京東周一還未被

波及，在美股價跌１﹒４８％，報３０﹒５７美元。

博信股份則「妖股」上身，連續第二日漲停，股價已返回羅靜被捕前水平；承興國際股價上

日洗倉式暴插八成，今日截稿前股價再瀉超過兩成，淪為仙股。



＊京東咬定羅靜詐騙，說法難以信服＊



雖然目前未能了解羅靜被捕所涉及的具體案情，但承興亂局的焦點已從羅靜轉移至劉強東旗

下的京東集團。

綜合資料所見，羅靜向諾亞融資所得的款項高達３４億元人民幣，相信羅靜所質押的京東應

付帳款數額並非小數目，而諾亞作為一家在美上市、業務龐大的資管公司，必定會對抵押資產進

行嚴格審查，否則也不太可能向羅靜批出天文數字的融資，京東稱歌斐資產從未就欠款真實性向

其求證，但未提出具體證據支持，難以信服。

京東指控承興國際涉嫌偽造和京東的業務合同，情況亦難以理解，因為羅靜在商界有一定身

份地位，人脈廣闊，也可能與劉強東有共同的圈內好友，在此情況下，羅靜除非身處絕境慌不擇

路，否則不大可能謊稱京東有業務合作關係，藉此向金融機構騙取大筆貸款。

京東自從董事長劉強東在美國被捲入性侵女大學生風波後，股價急挫元氣大傷，至今仍未完

全恢復，今次京東再面臨諾亞財富的嚴重指控，恐將引起投資者新一輪恐慌。京東作為一家上市

公司，應向投資者進一步澄清事件來龍去脈，以釋除外界疑慮。

