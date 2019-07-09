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即市新聞

09/07/2019 16:18

【承興亂局】羅靜案激千重浪，承興國際淪為仙股，京東拒認欠款

　　《經濟通通訊社記者楊英傑９日報道》持有承興國際控股（０２６６２）、博信股份
（滬：６０００８３）等中港上市公司的「商界木蘭」羅靜被內地刑拘，有指羅靜旗下的信托產
品資金鏈斷裂，其因涉嫌經濟詐騙而被捕。不過，事件並非一般的債務違約，背後牽扯出羅靜、
資管公司諾亞財富、電商巨頭京東之間的三方糾紛。
　　綜合資料，羅靜相關方早前將京東所結欠的應收帳款打包成金融資產，質押予諾亞財富旗下
的歌斐資產，歌斐成立私募基金，向承興融資３４億元人民幣，但由於羅靜被捕，歌斐預期有關
基金無法進行分配，因此決定延後兌付。而最值得關注的是，在羅靜被捕的前一日，諾亞財富已
經取得承興國際超過６２％股權，推測羅靜因無力還款，將承興國際股權轉讓予諾亞財富。
　　諾亞財富旗下私募基金瀕臨爆煲邊緣，被抵押的資產能否變現也成為重點。不過京東今早向
內媒指出，承興國際涉嫌偽造京和東的業務合同，目前京東已報案。目前未知京東的「偽造合同
」言論具體所指，但很可能是指向羅靜所抵押的應收帳款，若京東不承認有關欠款，即不會償還
有關應收帳款，諾亞財富隨時血本無歸。
　　有見及此，諾亞財富立即開火炮轟京東，直指承興國際相關方是京東的供應商，雙方存在大
量長期交易，諾亞財富又指，歌斐已就此向承興國際和京東提起司法訴訟，正在積極配合並尊重
司法調查的結果。
　　京東方面則公布更多細節，稱羅靜旗下廣東承興是京東的普通供應商，在京東有一定的業務
，但廣東承興在京東不知情下偽造合同進行詐騙。京東還擊諾亞指，歌斐資產從未向京東就合同
真實性提出驗證，暴露其自身在合規和風險管控上存在重大缺陷，嚴正譴責歌斐枉顧事實的作為


＊諾亞財富暴插兩成，承興國際淪為仙股＊

　　諾亞財富是內地最大的第三方財富管理機構之一，管理資產逾１７００億人民幣，在香港也
有業務，涉足理財、保險、資管及信託等金融範疇。諾亞實控人兼董事長汪靜波同樣是國內知名
的女企業家，她和羅靜均為商界女性俱樂部「木蘭匯」成員，去年同場出席了２０１８年的商界
木蘭年會，相信兩人之間有一定交情。
　　另外，有傳羅靜當時是在汪靜波的辦公室被帶走，但此消息未獲證實。
　　諾亞財富周一（８日）在美股價暴跌２０﹒４３％，以３５﹒６美元收盤。京東周一還未被
波及，在美股價跌１﹒４８％，報３０﹒５７美元。
　　博信股份則「妖股」上身，連續第二日漲停，股價已返回羅靜被捕前水平；承興國際股價上
日洗倉式暴插八成，今日截稿前股價再瀉超過兩成，淪為仙股。

＊京東咬定羅靜詐騙，說法難以信服＊

　　雖然目前未能了解羅靜被捕所涉及的具體案情，但承興亂局的焦點已從羅靜轉移至劉強東旗
下的京東集團。
　　綜合資料所見，羅靜向諾亞融資所得的款項高達３４億元人民幣，相信羅靜所質押的京東應
付帳款數額並非小數目，而諾亞作為一家在美上市、業務龐大的資管公司，必定會對抵押資產進
行嚴格審查，否則也不太可能向羅靜批出天文數字的融資，京東稱歌斐資產從未就欠款真實性向
其求證，但未提出具體證據支持，難以信服。
　　京東指控承興國際涉嫌偽造和京東的業務合同，情況亦難以理解，因為羅靜在商界有一定身
份地位，人脈廣闊，也可能與劉強東有共同的圈內好友，在此情況下，羅靜除非身處絕境慌不擇
路，否則不大可能謊稱京東有業務合作關係，藉此向金融機構騙取大筆貸款。
　　京東自從董事長劉強東在美國被捲入性侵女大學生風波後，股價急挫元氣大傷，至今仍未完
全恢復，今次京東再面臨諾亞財富的嚴重指控，恐將引起投資者新一輪恐慌。京東作為一家上市
公司，應向投資者進一步澄清事件來龍去脈，以釋除外界疑慮。

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