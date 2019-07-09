《經濟通通訊社９日專訊》首批科創板公司將於７月２２日上市，內地官媒《新華社》刊文
，指市場對於科創板的關注焦點正逐步由受理、問詢、注冊轉向定價，熱議中不乏對「超募」的
質疑之聲。而在一些業界專家看來，對於實施市場化定價機制的科創板而言，「超募」其實是個
偽命題。
多位業內人士則表示，對於處於不同生命周期的科創板企業而言，採用簡單的固定市盈率估
值法來衡量其募投金額並不科學。放開市盈率「天花板」限制，綜合各種估值方法進行市場化定
價，才是科創板成功的關鍵所在。（ｃａ）
09/07/2019 17:01
【科創板】官媒：放開市盈率「天花板」限制，「超募」是偽命題
《經濟通通訊社９日專訊》首批科創板公司將於７月２２日上市，內地官媒《新華社》刊文
，指市場對於科創板的關注焦點正逐步由受理、問詢、注冊轉向定價，熱議中不乏對「超募」的
質疑之聲。而在一些業界專家看來，對於實施市場化定價機制的科創板而言，「超募」其實是個
偽命題。
多位業內人士則表示，對於處於不同生命周期的科創板企業而言，採用簡單的固定市盈率估
值法來衡量其募投金額並不科學。放開市盈率「天花板」限制，綜合各種估值方法進行市場化定
價，才是科創板成功的關鍵所在。（ｃａ）
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