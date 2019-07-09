【ＦＯＣＵＳ】德銀大裁員伴「魔笛」，啟示盯緊盈利

【ＦＯＣＵＳ】金融海嘯逾十年後，繼雷曼兄弟（Ｌｅｈｍａｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ）倒閉

以來的最大投資銀行裁員潮，正在香港、東京、倫敦、紐約、悉尼等地上演，而今次的主角是德

國最大銀行－－德銀（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂａｎｋ）。

今次借裁撤交易部門達１﹒８萬人、精簡成本７４億歐元的業務重組計劃，大有斷臂求生之

態，惟遭華爾街普遍看淡。儘管背負高達４３﹒４萬億歐元的衍生品頭寸（截至去年底），但有

歐洲央行「安全網」保護，德銀重蹈雷曼覆轍，進而引發骨牌效應聽起來似天方夜譚。不過無巧

不成書，「摩笛」此時就大吹淡風，下調環球股票評級至「減持」，為２０１４年來最低。



＊重組雄心勃勃，惟執行效果成疑＊



擁有近１５０年歷史的德銀，最新公布涉資７４億歐元的重組計劃，包括關閉虧損的股票交

易業務、在２０２２年前裁減約１﹒８萬名員工等，目標是在未來幾年將調整後的成本減少

四分一至１７０億歐元。

對於此計劃，華爾街的普遍反應是承認其雄心勃勃，但執行效果成疑。曾被德銀視作競爭對

手的高盛就指，德銀面臨三大結構化挑戰，包括缺乏高回報平台、融資成本上升、投資銀行業務

範圍的不確定性。

摩通則指，德銀需回答三大問題，包括各地執行重組的公信力；收入增長的細節及理由，尤

其是往績令人失望；員工的積極性及固收業務如何重獲市場分額等。此外，全球經濟正在放緩、

信貸質量相應惡化等，都可能影響其未來盈利能力。



＊大摩：股市未來三個月前景特糟＊



「百年老店」德銀「打造一家更賺錢、更精簡、更創新且有韌性的銀行」的重新出發決心，

足令一眾內銀、港銀警醒；而其截至２０１８年底，背負的４３﹒４萬億歐元（其中場外業務達

３５﹒２萬億歐元）衍生品頭寸更如不知何時何地引爆的深水炸彈。２００８年，場外衍生工具

爆煲正正在雷曼、ＡＩＧ迅速倒閉中扮演重要角色。

汲取十年前雷曼失救的教訓，德銀料不乏歐洲央行流動性背書。其重組計劃就包括新成立一

家「壞銀行（ｂａｄ ｂａｎｋ）」，以逐步減持不打算續持有的資產，包含７４０億歐元風險

加權資產。不過，以「壞銀行」這一自金融海嘯以來廣受歡迎的「拐杖」輔助隔離衍生品風險，

能否真的令市場忘記「天下沒有免費的午餐」仍成疑。

大摩周一（８日）再吹響魔笛指，環球股票的風險回報較其他資產類別更差，特別是未來３

個月的表現，因全球製造業穩健狀況的指標不斷惡化，企業盈利預測仍然過於樂觀，呼籲減持。

德銀裁員減負和大摩唱淡股市，看似不相關的兩件事實則均指向企業盈利，箇中啟示，見仁

見智。

