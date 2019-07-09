《股壇解碼－戴名》美聯儲左右為難；譚木匠（０８３７）行人止步

《股壇解碼》美國剛公布的６月份非農業職位增加２２﹒４萬個，市場原先預期增加約１６

萬個，數據公布後市場對聯儲局減息預期迅即降低，同時亦對美國經濟的前景轉趨樂觀，但聯儲

局的息口走向就更加難以判斷，現階段要肯定美國經濟是否轉弱還欠缺一面倒的數據支持。綜觀

道指上周表現缺乏方向，全周高低波幅不足３００點，隨著中美貿易會談越趨明朗，相信在本周

美股將會有明顯方向。期權倉位方面明顯好倉佔優，只要不出現重大突發事件，道指走勢向好的

機會相當大。美股可以繼續留意消費類和醫藥類股份。



＊去意已決＊



英國保守黨將會在２２日選出黨魁，新任黨魁將自動成為英國首相，根據最新民調顯示約翰

遜依然遙遙領先，而支持英國盡早脫歐的民眾有越來越多的趨勢，受大勢所影響，連一直偏向支

持軟脫歐的侯俊偉也公開承諾要在今年１０月底限期前脫歐，相信英國脫歐之路已經難有轉彎餘

地。現在問題是英國要在剩餘的３個月內與歐盟達成新的脫歐協議已近乎不可能。由於全球企業

在英國的投資佔有相當的比重，在硬脫歐衝擊下的英國以至全球經濟能否承受才是關鍵所在。



＊驚弓之鳥＊



上周國內資本市場負面消息不斷，先有新城控股（滬：６０１１５５）前董事長的新聞，雖

然案件尚在調查中，但已連累同系的香港上市公司新城控股發展（０１０３０）股價下跌；加上

博信股份（滬：６０００８３）上周五（５日）發公告證實公司的實際控制人兼董事長羅靜於上

月底（６月）被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，羅靜於９６年創辦承興國際集團，現擁有香港

主板上市公司承興國際控股（０２６６２）（２０１６年借殼上市）、Ａ股上市公司博信股份

和新加坡主板上市公司Ｃａｍｓｉｎｇ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ。事件令市場重新聚焦國內企業

管治和高管個人操守的問題上，一時間市場謠言滿天飛，眾多上市公司紛紛被傳內部管治有問題

，這些傳言對本來積弱的Ａ股市場來說是雪上加霜，相信短期內也難以扭轉弱勢，對整體後市走

勢宜抱審慎態度。



＊疲態畢現＊



剛公布的香港６月ＰＭＩ錄得連續第１５個月收縮（４７﹒９），表現較市場預期為差，較

早時更有分析師指香港全年經濟增長有機會低至１﹒７％，表現將大幅低於去年，加上５月份本

港零售及出口表現亦已分別錄連續４個月及７個月的下跌，可以預期下半年的香港經濟較難有所

突破，投資者對業務主要在香港和國內的公司股份要格外留神，特別是消費和服務類股份。上周

四（４日）恆指上試２９００７點後無以為繼，當天更以接近全天最低位收市，投資者要留意當

天成交量和大市升勢並不配合，加上香港本身的經濟數據表現不濟，大盤指數隨時作出深度回調

，維持短期低位２７４００點的預期。



＊股票簡評＊



譚木匠（００８３７）主要從事設計、製造以至分銷譚木匠品牌的小型木工藝品和飾品，當

中包括木梳、木鏡、木製的組合禮盒，其他木飾品和裝飾品。集團更涉及製造與銷售高檔家居飾

品和中式家具。譚木匠主要透過特許加盟計劃在國內建立龐大分銷網絡，集團截至去年底為止於

中國內地共設有１２１６間特許加盟店鋪，加盟店的數目可以說是不多，原因主要和產品的定位

和特性有關。譚木匠在過去一年的銷售和加盟費收入都出現增長，但當中全年加盟費收入只有

５７萬元，數據顯示加盟店的增長速度緩慢，對集團的業務擴張存在不確定因素。



集團的營收從２０１３年便開始出現增長乏力的情況，如果不是最近兩年慷慨派息的話，譚

木匠的股價能否受到支持會是一個謎，加上集團產品主要以木梳為主，產品平均單價若１００多

人民幣，這樣的產品特性和市場定位局限了目標客戶群體和低覆購率（返單率）、經營成本（包

括租金和人工）上升將直接影響加盟店的利潤，如果譚木匠不透過降低加盟店進貨成本來作支持

，加盟店很有可能因為盈利不理想而選擇退出，最終集團可能出現線上業務補貼線下業務的情況

。譚木匠可取的是手上現金充裕和較高的毛利率，但在市場消費下行和業務增長乏力的雙重打擊

下，預期股價欠缺上升空間，投資者可以在市盈率７倍或股價跌穿４元時買入。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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