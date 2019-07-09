《經濟通通訊社９日專訊》天長集團（０２１８２）發盈喜，預期截至６月３０日止中期純
利將較去年同期純利３８６﹒２萬元增長不少於１４﹒５倍，即約５９８６萬元。該集團指，倘
剔除上市開支影響，中期純利將較去年同期增長不少於４．８倍。
該集團預期，純利增長主因全新及升級機器設備產能提升、向現有及新客戶銷售新產品增加
，加上期內沒有上市開支，而去年同期該開支約６４０萬元。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
09/07/2019 07:53
【企業盈喜】天長（０２１８２）料中期純利增不少於１４﹒５倍
《經濟通通訊社９日專訊》天長集團（０２１８２）發盈喜，預期截至６月３０日止中期純
利將較去年同期純利３８６﹒２萬元增長不少於１４﹒５倍，即約５９８６萬元。該集團指，倘
剔除上市開支影響，中期純利將較去年同期增長不少於４．８倍。
該集團預期，純利增長主因全新及升級機器設備產能提升、向現有及新客戶銷售新產品增加
，加上期內沒有上市開支，而去年同期該開支約６４０萬元。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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