《經濟通通訊社９日專訊》ＦＳＭ（０１７２１）發盈警，預期截至去年６月３０日止中期
盈利不超過１萬元（新加坡元．下同），去年同期因錄上市開支約３４０萬元而虧損１５﹒７萬
元。
該集團指，業績差主因收益受中美貿易戰及市場惡化影響，導致與半導體製造相關的鈑金產
品銷量下降，加上毛利率受製造開銷增加等而縮減所致。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
09/07/2019 07:55
【企業盈警】ＦＳＭ（０１７２１）料中期盈利不超過１萬坡元
《經濟通通訊社９日專訊》ＦＳＭ（０１７２１）發盈警，預期截至去年６月３０日止中期
盈利不超過１萬元（新加坡元．下同），去年同期因錄上市開支約３４０萬元而虧損１５﹒７萬
元。
該集團指，業績差主因收益受中美貿易戰及市場惡化影響，導致與半導體製造相關的鈑金產
品銷量下降，加上毛利率受製造開銷增加等而縮減所致。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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