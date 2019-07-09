《經濟通通訊社９日專訊》魏橋紡織（０２６９８）發盈警，預期截至６月３０日止中期業
績將顯著低於去年同期，主因市場消費減弱，致使內地棉紡織品市場需求疲軟，整個紡織行業承
壓，從而對其毛利及毛利率產生負面影響，加上期內繼續改善員工待遇，進一步上調員工工資，
導致員工成本較去年同期有所增長。
該集團相信，如果下半年紡織品市場出現好轉，則將對其於本年度的整體財務表現產生積極
影響。同時，該集團指良好銷售網絡和穩定市場佔有率有利於其從市場好轉中獲益。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
09/07/2019 07:55
【企業盈警】魏橋紡織（０２６９８）料中期業績顯著低於去年同期
《經濟通通訊社９日專訊》魏橋紡織（０２６９８）發盈警，預期截至６月３０日止中期業
績將顯著低於去年同期，主因市場消費減弱，致使內地棉紡織品市場需求疲軟，整個紡織行業承
壓，從而對其毛利及毛利率產生負面影響，加上期內繼續改善員工待遇，進一步上調員工工資，
導致員工成本較去年同期有所增長。
該集團相信，如果下半年紡織品市場出現好轉，則將對其於本年度的整體財務表現產生積極
影響。同時，該集團指良好銷售網絡和穩定市場佔有率有利於其從市場好轉中獲益。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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