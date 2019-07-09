【企業盈喜】瀘州銀行（０１９８３）料中期淨利潤增不少於３０％

《經濟通通訊社９日專訊》瀘州銀行（０１９８３）發盈喜，預期截至６月３０日止中期淨

利潤經計及包括預期信用損失及資產減值損失的預估後，將較去年同期淨利潤３﹒７７億元人民

幣增長不少於３０％，即約４﹒９億元人民幣。

該行指，淨利潤增長主因今年上半年存貸款業務持續增長及息差擴大導致利息淨收入增加所

致。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

