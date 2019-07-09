《日入而息》安踏再遭渾水指控，吉利遭看淡價挫，港股挫２１５點

《今天重點》﹡沽空機構渾水再指安踏（０２０２０）有意圖欺詐；安踏指渾水指控不實，

保留法律追究權利

﹡吉利發盈警兼降銷售目標，大行齊削目標價大摩看５元

﹡長實（０１１１３）回應停參與惠譽評級程序：有標普及穆迪可供投資者參

考

﹡林鄭月娥稱修例工作已「壽終正寢」；若今日說「撤回」，３個月後亦可重

提；須改施政作風，會全面改革現時的諮詢模式；願意與學生公開對話，但

須無前設；林鄭回應民間訴求：特赦違法治精神，無為事件定性；林鄭拒下

台，指自己仍有熱誠和承擔服務香港



《即日市況》﹡港股全日收跌２１５點報２８１１６，連跌五日兼失５０天廿天線



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒２％，新城控股巨量成交８０億元居首



《美元匯價》﹡歐元走勢偏弱，忌失守１﹒１１８０支持；歐元最新報１﹒１１９７╱

１２００，日圓最新報１０８﹒８１╱８３



《公司業績》﹡國聯證券（０１４５６）６月淨利潤按年增近３倍至３１５８萬元人民幣



《公司資訊》﹡工行（０１３９８）上海副行長傳失聯，報道指該行將召開警示大會

﹡中海外（００６８８）發行２０億港元及４﹒５億美元雙幣種固息債券

﹡北大資源集團與阿里雲舉行戰略研討，探索未來城市雲端新生態

﹡永泰（００３６９）屯門掃管笏項目加推５０伙，入場費３６１﹒４萬

﹡艾碩控股（０８３４１）主要股東Ｗ＆Ｑ擬悉售３６﹒７５％股權

﹡萬寶盛華（０２１８０）公開超購３﹒６７倍，一手中籤率８５％

﹡科地農業（０８１５３）建議股份４０合１

﹡美團（０３６９０）大股東王興疑押股融資，涉８６億元

﹡泰和小貸（０８２５２）下周三起轉主板掛牌

﹡鷹君（０００４１）白石角項目朗濤提供７２３伙，預計本月內開售

﹡創興銀行（０１１１１）擬發４億美元年息５﹒７厘一級資本證券

﹡博華太平洋（０１０７６）控股股東擬售９﹒７９％股權

﹡匯豐即將推出全港首張１２種貨幣扣帳卡，毋須擔心匯率波動

﹡久融控股（０２３５８）執行董事汪麗萍辭任，陳征則獲委任獨立非執行董

事

﹡包浩斯（００４８３）首財季同店銷售按年跌１６％

﹡江山控股（００２９５）上半年太陽能總發電量升６％至１１５萬兆瓦時

﹡上海實業環境（００８０７）獲濰坊市污水項目特許經營權

﹡承興國際（０２６６２）澄清廣州承興並非集團成員公司，與京東無訂立有

關合同



《國企紅籌》﹡成渝高速（００１０７）參與中通號Ａ股ＩＰＯ戰略投資者配售

﹡廈門港務（０３３７８）副董事長方耀及執董柯東辭任

﹡聯想（００９９２）中美貿易戰影響不大，積極拓移動業務海外市場；田溯

宁退任聯想獨立非執行董事



《神州民企》﹡安踏（０２０２０）指渾水指控不實，保留法律追究權利；安踏體育與２５

家分銷商無互相控制關係，今早復牌

﹡恆鼎實業（０１３９３）６月原煤產量升４１％

﹡奧園（０３８８３）社交媒體文章推算合同數據欠根據

﹡騰訊（００７００）獎勵員工發行新股逾３４１８萬股；騰訊據報要求安卓

分銷商提高其遊戲收入分成比例至七成

﹡高鵬礦業（０２２１２）控股股東增持２﹒２３％股權，涉７４３萬元

﹡復星醫藥（０２１９６）擬２﹒５億元人民幣購葛蘭素史克蘇州公司，獲乙

肝藥註冊批件

﹡龍湖（００９６０）６月合同銷售額按年升２％，上半年則升近９％

﹡舜宇（０２３８２）６月手機鏡頭出貨量按年升１６％至１﹒０１億件

﹡長汽（０２３３３）６月份汽車銷量按年升近２％



《中國要聞》﹡王毅稱波蘭不會排斥中國５Ｇ，中方願共享５Ｇ發展

﹡新城控股表示公司及知情人沒有進行內幕交易；新城控股原董事長王振華被

撤銷上海市政協委員資格

﹡海潤光伏、眾和股份及華澤鈷鎳今日正式退市

﹡中國聯通省級公司混改落地，成立雲南聯通新通信

﹡民航局表示波音７３７隱患致暑期運力出現供需矛盾

﹡知識產權局表示上半年華為發明專利授權量逾２０００件居首；知識產權局

回應華為提案：希望美方公平公正一視同仁

﹡中證監對康得新發行政處罰事先告知書，瑞華會計被查

﹡分析指若美聯儲７月減息，中國或迎四年來首次減息

﹡盛松成稱當前保持人民幣匯率基本穩定至關重要

﹡人行逆回購１２連停，今日零投放零回籠；人行穆長春稱Ｌｉｂｒａ必須納

入監管框架

﹡北京今年向民企推介６５個項目，總投資逾千億

﹡申萬宏源證券獲批基金托管資格

﹡上交所表示上半年滬市公司併購交易總額達３５００億元

﹡上海市委書記李強稱加快推進舊區改造和城市更新

﹡上海將出新規促進跨國公司地區總部發展

﹡上海提升新材料產業發展水平和核心競爭力

﹡浙江將建全省首個自動駕駛與智慧出行示範區

﹡外媒指華為Ｍａｔｅ ３０或成首部搭載「鴻蒙」手機

﹡華為或下月９日公布自研操作系統「鴻蒙」

﹡任天堂將部分Ｓｗｉｔｃｈ生產線從中國移至越南

﹡美商務部裁初步裁定中墨預製結構鋼獲不公平補貼

﹡據報上交所要求限制發行人通過協議回購結構化融資

﹡業內指中小券商或最受股權新規影響，包括華林國盛等

﹡承興國際控股在羅靜被捕前易主，諾亞財富持６３％；羅靜被拘，諾亞財富

旗下私募兌付延期在美股價暴跌；京東表示承興國際控股涉嫌偽造合同，已

經報案；羅靜案激千重浪，承興國際暴瀉，京東拒認欠款

﹡貓眼與騰訊合作，發布「貓爪」模型全文娛戰略

﹡官媒表示放開市盈率「天花板」限制，「超募」是偽命題

﹡明起內地汽柴油價每噸分別上調１５０元及１４０元

﹡意大利裕信銀行上海分行違規被罰逾１０００萬元人民幣



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１０７０２﹒７８點



《其他消息》﹡考評局表示近２萬人達入大學門檻，１﹒５人爭一學位；９男３女考獲至少

７科５＊＊成為狀元

﹡金管局表示置業負擔能力較差，逆周期緩衝資本比率仍為２﹒５％

﹡屯門區議會一致通過取消屯門公園內的自娛區

﹡政府決定就小型屋宇政策司法覆核案件提出上訴；政府就高等法院對丁屋政

策司法覆核案的裁決提出上訴

﹡有指「社會信用體系」將在港實施，港府澄清絕無此事

﹡仲量聯行預期今年住宅樓價最多下跌５％；暫時未見香港政治運動對投資市

場造成影響

﹡深股通額度全日流走５﹒７７億元，連續兩日淨流出；滬股通額度全日流走

１８﹒１５億，陸股通淨賣出２６億

﹡二手居屋宗數上月創四個月低，但上半年金額刷新紀錄



《移交逃犯》﹡林鄭月娥稱修例工作已「壽終正寢」；若今日說「撤回」，３個月後亦可重

提；須改施政作風，會全面改革現時的諮詢模式；願意與學生公開對話，但

須無前設；林鄭回應民間訴求：特赦違法治精神，無為事件定性；林鄭拒下

台，指自己仍有熱誠和承擔服務香港

﹡民陣表示仍會辦大型行動，以和理非手段促政府回應訴求；民陣斥林鄭政府

知法犯法，提出對話乃陷阱

﹡李國能撰文指獨立調查委員會較監警會更有效探明真相

﹡港大學生會評議會指修例壽終正寢只是「語言偽術」

﹡科大學生會指邀對話乃公關技倆，拒與政府會面獻媚

﹡郭家麒批林鄭今早的回應是不負責任及轉移視線

﹡民主派質疑林鄭因面子拒說撤回，批其失信於民促下台

﹡蔣麗芸稱既說「壽終正寢」，何以不乾脆講「撤回」

（ｚｚ）

