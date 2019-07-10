《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７８３．４９ 跌 ２２．６５點╱０．０８％
標普５００ ２９７９．６３ 升 ３．６８點╱０．１２％
納斯達克 ８１４１．７３ 升 ４３．３５點╱０．５４％
倫敦富時１００ ７５３６．４７ 跌 １２．８０點╱０．１７％
法蘭克福ＤＡＸ １２４３６．５５ 跌 １０６．９６點╱０．８５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５７２．１０ 跌 １７．０９點╱０．３１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．９０，歐元兌美元１．１２０８
10/07/2019 07:46
《日出而作》美股偏軟，美匯見三周高，百事可樂上季業績勝預期
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７８３．４９ 跌 ２２．６５點╱０．０８％
標普５００ ２９７９．６３ 升 ３．６８點╱０．１２％
納斯達克 ８１４１．７３ 升 ４３．３５點╱０．５４％
倫敦富時１００ ７５３６．４７ 跌 １２．８０點╱０．１７％
法蘭克福ＤＡＸ １２４３６．５５ 跌 １０６．９６點╱０．８５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５７２．１０ 跌 １７．０９點╱０．３１％
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