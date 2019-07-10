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即市新聞

10/07/2019 07:52

《盤前攻略》市場關注內地ＣＰＩ數據，料港股今早高開約百點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股走勢靠穩，投資者持觀望態度，雖然市場對減息預期
降溫，但關注聯儲局主席鮑威爾表態，他將會在美國時間周三（１０日）起連續兩天於國會發表
證詞，市場期待鮑威爾的講話會對本月底的議息問題有一點啟示。道指雖然連跌三日，但累積跌
幅仍不足二百點，成分股３Ｍ急跌逾２％，主要受到加拿大皇家銀行降低評級的消息影響，該行
將３Ｍ目標價降至１７６美元及評級「與行業持平」。最終道指收報２６７８３點，跌２２點或
０﹒０８％。納指收報８１４１點，升４３點或０﹒５４％。標指收報２９７９點，升３點或０
﹒１２％。

＊夜期反彈超過百點，ＡＤＲ普遍造好＊

　　港股夜期收報２８２４１點，升１３８點，高水１２５點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升１０１點，報２８２１７點。預託證券表現造好，騰訊升
０﹒２１％，折合港元報３５１﹒５２元。匯控升０﹒６８％，折合港元報６５﹒３４元。中移
動升０﹒５９％，折合港元報７０﹒６２。友邦升０﹒５２％，折合港元報８４﹒２９元。長和
跌０﹒５２％，折合港元報７５﹒５。中行升０﹒１８％，折合港元報３﹒２４元。國壽升
０﹒８１％，折合港元報１９﹒７４元。中海油升１﹒０８％，折合港元報１３﹒１元。中石化
升１﹒１５％，折合港元報５﹒１８元。中聯通升０﹒９５％，折合港元報８﹒４１元。

＊若ＣＰＩ勝預期，港股可挑戰百天線＊

　　市場除了關心減息問題之外，亦同樣關注內地經濟數據，國家統計局今早將會公布
ＣＰＩ數字，預期按年增２﹒７％，與前值相同。有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報
２８１５５點，升１０３點或０﹒３７％，預料港股同樣跟隨「黑期」高開約百點，相信ＣＰＩ
數據將會左右金早大市表現，建議投資者可暫保持觀望態度。若數據較預期佳，或可刺激港股重
上百天線（２８６２６點）亦不足為奇。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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