【ＩＰＯ反應】消息指中匯集團中間定價２﹒８５元，集資逾７億元

《經濟通通訊社１０日專訊》粵港澳大灣區最大民辦商科高等教育機構－－中匯集團

（００３８２）已完成在港公開招股，外媒引述市場消息指出，其定價為每股２﹒８５元，為招

股價範圍２﹒４８至３﹒２２元之中間價，集資７﹒１２５億元。該股將於下周二（１６日）在

聯交所主板買賣。（ｅｃ）

