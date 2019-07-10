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10/07/2019 13:59

【新股上市】消息指康龍化成在港上市，集資約３９億元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》外電引述市場消息人士指出，在深圳掛牌上市約半年的康龍化
成（北京）新藥技術股份（深：３００７５９），計劃發行Ｈ股在港上市，集資約５億美元（約
３９億港元）。
　　康龍化成業務主要為製藥企業、生物科技研發公司，提供跨越藥物發現、藥物開發兩個階段
的全流程一體化藥物研究、開發及生產解決方案。（ｅｃ）

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