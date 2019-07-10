《經濟通通訊社１０日專訊》中國抗體製藥已向聯交所遞交上市申請，中金公司和東方證券
國際為聯席保薦人。外媒引述市場消息人士指出，中國抗體製藥計劃上市集資１至２億美元。
據中國抗體製藥上載的初步招股文件顯示，集團是專門研究、發展、製造及商業化自身免疫
性疾病療法的香港生物製藥公司，主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥。（ｅｃ）
10/07/2019 15:44
【新股上市】消息指中國抗體製藥公司上市集資最多２億美元
《經濟通通訊社１０日專訊》中國抗體製藥已向聯交所遞交上市申請，中金公司和東方證券
國際為聯席保薦人。外媒引述市場消息人士指出，中國抗體製藥計劃上市集資１至２億美元。
據中國抗體製藥上載的初步招股文件顯示，集團是專門研究、發展、製造及商業化自身免疫
性疾病療法的香港生物製藥公司，主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥。（ｅｃ）
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