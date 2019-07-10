【新股上市】消息指中國抗體製藥公司上市集資最多２億美元

《經濟通通訊社１０日專訊》中國抗體製藥已向聯交所遞交上市申請，中金公司和東方證券

國際為聯席保薦人。外媒引述市場消息人士指出，中國抗體製藥計劃上市集資１至２億美元。

據中國抗體製藥上載的初步招股文件顯示，集團是專門研究、發展、製造及商業化自身免疫

性疾病療法的香港生物製藥公司，主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥。（ｅｃ）

