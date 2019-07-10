《經濟通通訊社１０日專訊》由中集集團（０２０３９）分拆的中集車輛（０１８３９）明
日（１１日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報６﹒４元，較招股價６﹒３８元高出２仙或
０﹒３％。按每手５００股，不考慮手續費，每手賺１０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報６﹒２８元，較上市價低出１﹒５７％。（ｓｃ）
10/07/2019 16:18
【新股上市】中集車輛暗盤開６﹒４元，高招股價２仙
《經濟通通訊社１０日專訊》由中集集團（０２０３９）分拆的中集車輛（０１８３９）明
日（１１日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報６﹒４元，較招股價６﹒３８元高出２仙或
０﹒３％。按每手５００股，不考慮手續費，每手賺１０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報６﹒２８元，較上市價低出１﹒５７％。（ｓｃ）
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