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即市新聞

10/07/2019 09:23

內地將公布物價數據，港股開１２８點升２８２４５，國指升４７點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股靠穩，今早亞洲股市個別發展，日經指數跌９點，台
北加權平均指數跌４８點。國家統計局公布ＣＰＩ數據在即，港股今早高開１２８點，並收復
２０天線（２８１８７點）及５０天線（２８１３２點）。個股方面，舜宇（０２３８２）大幅
高開逾４％，主要由於公司公布６月份手機鏡頭出貨量升１６％。另外，食品股亦有追捧，旺旺
（００１５１）及萬洲（００２８８）亦高開近２％。
　　恆生指數開報２８２４５點，升１２８點或升０﹒４６％，主板成交２４﹒２０億元。國企
指數開報１０６９８點，升４７點或０﹒４５％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２３％，報６５﹒０５元；港交所（００３８８）
升０﹒５９％，報２７２﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒３４％，報３５２元；中移動
（００９４１）跌０﹒２１％，報７０﹒０５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒０６％，報
８３﹒８元。

　　十大恆指升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　８４﹒７５元　　　升４﹒５０％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒２８元　　　升１﹒７８％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒７０元　　　升１﹒７２％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒９０元　　　升１﹒７１％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４３﹒１５元　　　升１﹒６５％
　　新地　　（０００１６）　１３３﹒１０元　　　升１﹒２９％
　　石藥集團（０１０９３）　　１２﹒３４元　　　升１﹒１５％
　　金沙中國（０１９２８）　　４０﹒００元　　　升１﹒１４％
　　中國神華（０１０８８）　　１６﹒３０元　　　升１﹒１２％
　　電能實業（００００６）　　５７﹒３５元　　　升０﹒８８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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