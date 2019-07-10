內地將公布物價數據，港股開１２８點升２８２４５，國指升４７點

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股靠穩，今早亞洲股市個別發展，日經指數跌９點，台

北加權平均指數跌４８點。國家統計局公布ＣＰＩ數據在即，港股今早高開１２８點，並收復

２０天線（２８１８７點）及５０天線（２８１３２點）。個股方面，舜宇（０２３８２）大幅

高開逾４％，主要由於公司公布６月份手機鏡頭出貨量升１６％。另外，食品股亦有追捧，旺旺

（００１５１）及萬洲（００２８８）亦高開近２％。

恆生指數開報２８２４５點，升１２８點或升０﹒４６％，主板成交２４﹒２０億元。國企

指數開報１０６９８點，升４７點或０﹒４５％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２３％，報６５﹒０５元；港交所（００３８８）

升０﹒５９％，報２７２﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒３４％，報３５２元；中移動

（００９４１）跌０﹒２１％，報７０﹒０５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒０６％，報

８３﹒８元。



十大恆指升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ８４﹒７５元 升４﹒５０％

中國旺旺（００１５１） ６﹒２８元 升１﹒７８％

萬洲國際（００２８８） ７﹒７０元 升１﹒７２％

吉利汽車（００１７５） １１﹒９０元 升１﹒７１％

瑞聲科技（０２０１８） ４３﹒１５元 升１﹒６５％

新地 （０００１６） １３３﹒１０元 升１﹒２９％

石藥集團（０１０９３） １２﹒３４元 升１﹒１５％

金沙中國（０１９２８） ４０﹒００元 升１﹒１４％

中國神華（０１０８８） １６﹒３０元 升１﹒１２％

電能實業（００００６） ５７﹒３５元 升０﹒８８％

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（ｕｌ）

