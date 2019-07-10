《盤後部署》減息預期若落空，港股或需回調至２７５００

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股個別發展，市場觀望鮑威爾今明兩日在國會出席聽證

會，以就利率去向獲得更明確訊號。道指下跌２２點至２６７８３點；標指上漲３點至２９７９

點；納指上升４３點至８１４１點。

港股今日結束五連跌，惟升勢乏力，高開１２８點升２８２４５，先收復廿天線

（約２８１８６點）及５０天線（約２８１３１點），之後更一度漲至最高２８３１１，升

１９５點。其後，在國家統計局公布的６月全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年漲２﹒７％，符合

市場預期，與５月持平後，港股升幅不斷收窄，更一度低見２８１４４，升２８點。最終恆指全

日收報２８２０４點，升８８點或０﹒３１％，全日成交６４３﹒３３億，較上日減少８﹒５％

。國企指數收報１０７０１，升０﹒４８％或升５１點。

上證走勢反覆，全日收報２９１５，跌１２點或跌０﹒４４％，全日成交１４１２﹒３６億

元人民幣。



＊利率期貨顯示本月減息四分一厘機會大，高盛看淡聯儲局減息作用＊



聯儲局主席鮑威爾將於今明兩日出席國會聽證，市場料此舉或釋放更多寬鬆前景線索。據最

新聯邦基金利率期貨顯示，本月減息機率雖較早前的１００％微跌至９８﹒５％，惟市場認為本

月減息四分一厘的機會較早前上周四（４日）的７４﹒５％，增至９８﹒５％，反映市場仍然憧

憬本月美國減息。投資者亦宜注意美國明日公布的核心消費價格指數（ＣＰＩ），相關數據或可

進一步揭示聯儲局對利率去向的態度。

不過，高盛最新一份報告認為，即使美國聯儲局在７月減息，相信無助美股升勢，因現時美

股已反映大部分利好因素，加上料中美短期難達成共識，現時維持標指今年３０００點的目標。

事實上，就研究機構ＦａｃｔＳｅｔ統計，截至上周五（５日），已披露盈利展望的１１０家標

指成份股中，有近八成（約９０間）發盈警，為１３年前開始追蹤相關數據以來第二多。



＊內地資金趨緊張，觀望鮑威爾聽證會言論，港股最差或需回補裂口＊



踏入七月為中國傳統繳稅月，加上本月將有達６９０５億人幣ＭＬＦ到期，資金有轉緊的情

況。現時央行連續１３日暫停逆回購下，隔夜上海同業拆息（Ｓｈｉｂｏｒ）報１﹒８１４０％

，上漲４﹒１個基點，較早前多日處於１﹒０％之下攀升不少，故料資金轉緊下，不利股市短期

走勢。另外，據內媒報道，中國監管當局已向部份房地產貸款較多的內銀作窗口指導，旨在控制

房地產貸款的規模及額度。而在房產信貸放緩下，料內房股短期或借相關借口回調。

現時恆指處於保力加通道中軸的位置，１４天ＲＳＩ報４９﹒９１７屬合理水平。考慮聯儲

局主席鮑威爾今明兩日將在國會出席聽證會，料會為本月息率去向提供更明確訊號，若鮑威爾釋

出較鴿言論，料恆指可反覆上試二萬九的關口。相反，若本月減息無望，則恆指可能需要回落至

上月１９日的上升裂口底部（約２７４９９）。（ｓｃ、ｊｔ）

