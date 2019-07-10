《經濟通通訊社１０日專訊》英國國會以２９４票贊成、２９３票反對的些微票數之差通過
一項修訂，增加下任首相通過暫停國會來強行推行無協議脫歐的難度，不過完全堵截硬脫歐。
英國下任首相大熱約翰遜稱，即使不能達成正式過渡協議，英國亦應該在１０月３１日退出
歐盟。外界猜測約翰遜可能會暫停議會，以防止議員阻撓他的脫歐計劃，因英國大多數議員都表
示反對無協議脫歐。（ｍｎ）
10/07/2019 08:54
【脫歐之後】英國國會通過新修訂，試圖增加新首相硬脫歐難度
《經濟通通訊社１０日專訊》英國國會以２９４票贊成、２９３票反對的些微票數之差通過
一項修訂，增加下任首相通過暫停國會來強行推行無協議脫歐的難度，不過完全堵截硬脫歐。
英國下任首相大熱約翰遜稱，即使不能達成正式過渡協議，英國亦應該在１０月３１日退出
歐盟。外界猜測約翰遜可能會暫停議會，以防止議員阻撓他的脫歐計劃，因英國大多數議員都表
示反對無協議脫歐。（ｍｎ）
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