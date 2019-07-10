《經濟通通訊社１０日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，認為聯儲局本月議
息會議時有減息的空間，以逆轉１２月進行的加息。
庫德洛稱，認為聯儲局應該以穩定物價水平及美元為目標，而不是聚焦就業等經濟數據。他
強調自己支持聯儲局的獨立性，但總統特朗普及其他人亦有權公開表達對聯儲局的意見
庫德洛還表示，希望美元能夠更穩定、強勁及可靠，不認為美國的預算赤字是個大問題。
目前投資者正等待今日聯儲局公布的６月會議記錄，以及聯儲局主席鮑威爾將在國會作證，
希望可從中尋找可能減息的線索。（ｍｎ）
10/07/2019 09:00
【減息將至】白宮經濟顧問：聯儲局本月有減息空間
《經濟通通訊社１０日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，認為聯儲局本月議
息會議時有減息的空間，以逆轉１２月進行的加息。
庫德洛稱，認為聯儲局應該以穩定物價水平及美元為目標，而不是聚焦就業等經濟數據。他
強調自己支持聯儲局的獨立性，但總統特朗普及其他人亦有權公開表達對聯儲局的意見
庫德洛還表示，希望美元能夠更穩定、強勁及可靠，不認為美國的預算赤字是個大問題。
目前投資者正等待今日聯儲局公布的６月會議記錄，以及聯儲局主席鮑威爾將在國會作證，
希望可從中尋找可能減息的線索。（ｍｎ）
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